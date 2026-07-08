Нацбанк усилил гривню: официальный курс валют на 9 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,69 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 9 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,48 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепилась. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,69 гривни за один евро, таким образом национальная валюта прибавила 19 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,47/44,50 грн/долл., а к евро – 50,72/50,74 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 8 июля потерял 9 копеек и составлял 44,75 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 44,26 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 7 копеек и составил 51,21 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,59 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составил 44,70 гривни за доллар, а курс евро в банке подешевел на 5 копеек и составлял 51,25 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 50,25 гривни за единицу иностранной валюты.

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