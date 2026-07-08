Фединчик назвал имена актёров, которых считает лучшими в Украине

В список Андрея вошло немало коллег, которые сейчас активно снимаются в кино и сериалах.

Известный украинский актер Андрей Фединчик назвал имена актеров, которых считает лучшими в нашей стране.

Не секрет, что на днях звезда сериала "Клан ювелиров" и фильма "Круты 1918" сам победил в категории "Лучший актер" в одной из популярных блогерских премий. Андрей добавил, что не может объективно оценивать себя, но благодарен за поддержку и признание людей. Однако подчеркнул, что есть коллеги, которых он также считает сильными представителями актерской профессии.

"Мне они нравятся. У нас есть очень сильные, талантливые украинские актеры, но их можно перечислять долго", – отметил Фединчик в комментарии для РБК-Украина LIFE.

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Впоследствии он все же назвал имена своих коллег, игрой которых восхищается:

"Виталий Салий, Влад Никитюк, Артур Логай, Слава Довженко. Так можно продолжать ещё долго".

Напомним, ранее Forbes назвал самых востребованных украинских актеров во время войны. Этот список формировался по количеству ролей, а также наград и участия в международных проектах.

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