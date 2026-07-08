Взрыв в Монако: почему подозреваемую в покушении на Ермолаева не задержали на границе

Утверждается, что Березовская въехала в страну совершенно законно.

Анастасия Березовская, которая подозревается в совершении покушения в Монако на бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, пересекла границу Украины, поскольку на тот момент в базах данных не было информации о ее розыске. Об этом заявила Государственная пограничная служба Украины.

"Подозреваемая в совершении резонансного преступления в Княжестве Монако въехала на территорию Украины законным образом через один из пунктов пропуска. На момент пересечения государственной границы 1 июля 2026 года никаких ограничений или обстоятельств, связанных с пропуском этой гражданки Украины, не было", – говорится в заявлении.

Также отмечается: когда женщина проходила пограничный контроль, проверка баз данных, в том числе Интерпола, не выявила, что она находится в розыске.

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В ГПСУ подчеркивают: все пункты пропуска через государственную границу Украины подключены к базе данных Интерпола, что позволяет Государственной пограничной службе мгновенно проверять лиц, автомобили и документы, находящихся в международном розыске на момент пересечения границы.

Покушение в Монако – главные новости

Как писал УНИАН, 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого ранения получили три человека, в том числе – украинский бизнесмен, находящийся под санкциями, Вадим Ермолаев. Мужчина получил ожоги и осколочные ранения, только 4 июля он вышел из комы. Состояние его спутницы, гражданки Украины Анны Насобиной, которая также получила ранения, остается крайне тяжелым – медики ампутировали ей обе ноги. Кроме того, женщина может полностью потерять зрение, слух и речевые функции. В результате взрыва пострадал также 13-летний сын Ермолаева.

Впоследствии было найдено тело подозреваемой в покушении на убийство – ею оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская. По данным СБУ, она прибыла в Украину 1 июля 2026 года. Установлено, что после возвращения в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый – бывший сотрудник правоохранительных органов, второй – действующий сотрудник ГУР МОУ. В отношении них проведены неотложные следственные действия, в ходе которых действующий сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве Березовской, которое он совершил совместно с другим фигурантом.

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