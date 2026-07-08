Альтернатива кроссоверам: Dacia представила дешевый универсал с богатым оснащением (фото)

Dacia Striker предложат исключительно с гибридными силовыми установками.

Компания Dacia представила новый универсал Striker, который станет альтернативой кроссоверам. Подробности о новой модели сообщили на сайте бренда.

Отмечается, что Dacia Striker сочетает в себе высокий дорожный просвет, универсальность и практичность. Также модель будет иметь низкий расход топлива.

Dacia Striker получил дизайн в новом фирменном стиле бренда. Спереди расположены Г-образные светодиодные фары и узкая решетка радиатора.

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Сзади размещены Т-образные фонари, между которыми находится черная глянцевая полоса. Также модель получила стремительный силуэт.

В Dacia поделились, что новый Striker предложат, в частности, в версии Extreme, которая предназначена для путешествий и способна справиться с бездорожьем. Также эта модификация отлично подойдет для перевозки различного снаряжения и оборудования для активного отдыха.

Габариты Dacia Striker:

длина – 4620 мм;

ширина – 1824 мм;

высота – 1541 мм;

колесная база – 2704 мм.

Dacia Striker получил цифровую панель приборов и 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Он также получил много мест для хранения. Объем багажника составляет 600 литров.

Базовая комплектация модели получит кондиционер, парктроник, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, ассистента удержания в полосе движения, систему распознавания дорожных знаков и систему контроля усталости водителя.

Топовая комплектация Journey получит бесключевой доступ, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, навигацию, аудиосистему с 6 динамиками, подогрев сидений и рулевого колеса, а также электроприводы водительского сиденья и дверей багажника.

Новинку оснастят "мягким" гибридом с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 л.с. Полноприводная версия будет иметь мощность 150 л.с.

Также покупатели смогут заказать модель с заводским ГБО. На выбор станут доступны 6-ступенчатая МКПП или автоматическая КПП с двумя сцеплениями.

Кроме того, заявлен полноценная гибридная модификация с 1,8-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью 155 л.с. Эта версия имеет передний привод, а средний расход топлива не превысит 5 литров на 100 км.

Официальный старт продаж Dacia Striker в Европе запланирован на период до конца 2026 года. Начальная стоимость новинки составит чуть менее 25 000 евро.

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