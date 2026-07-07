Вернуть блеск золотым и серебряным украшениям можно даже без специальных средств.

Маленькие золотые и серебряные украшения со временем неизбежно теряют свой первоначальный блеск: на поверхности металла накапливаются частицы пыли, кожного жира, косметики и прочих загрязнений, а серебро дополнительно темнеет из-за реакции с серосодержащими соединениями воздуха. К счастью, большинство изделий можно самостоятельно вернуть к аккуратному виду. Разберемся, как в домашних условиях почистить золото и серебро.

Как почистить золото подручными средствами - рабочий лайфхак

Наиболее безопасный способ почистить золото в домашних условиях – приготовить раствор из теплой воды с несколькими каплями мягкого жидкого мыла.

Поместите украшение в эту смесь на 10-20 минут, после чего аккуратно очистите мягкой зубной щеткой труднодоступные места. Когда закончите, тщательно промойте все чистой водой и протрите салфеткой или мягкой тканью.

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Этот метод подходит для регулярного ухода и при этом позволяет удалить большую часть загрязнений без риска повреждения поверхности золота.

Но если загрязнения так просто не сходят, можно воспользоваться другим раствором - из стакана теплой воды, чайной ложки нашатырного спирта и нескольких капель жидкого мыла. Механизм действий тут такой же: оставьте украшение в растворе на 10-15 минут, затем промойте и тщательно высушите.

Также и в том, как почистить золото перекисью, придумывать ничего не нужно: просто смешайте ее с теплой водой и замочите украшение на 15-20 минут. При этом использовать перекись для изделий с жемчугом, опалом, бирюзой и другими чувствительными камнями не рекомендуется, так как они могут утратить свой первоначальный цвет.

Как почистить серебро подручными средствами - все варианты

Ситуация с серебром несколько иная. Дело в том, что потемнения на нем – вполне естественный процесс, а значит, изделия из этого металла требуют более частого ухода. Причем на начальных этапах проявления налета обычно достаточно теплой мыльной воды и мягкой ткани. Но в случае появления черноты более действенными будут несколько других домашних способов.

Например, в том, как почистить серебро в домашних условиях, может помочь обычная пищевая сода и алюминиевая фольга. Для этого дно стеклянной или керамической емкости покройте алюминиевой фольгой, положите серебряные украшения, добавьте 1-2 столовые ложки соды и залейте горячей, но не кипящей водой.

Через 5-10 минут темный налет перенесется на фольгу за счет химической реакции, после чего изделие достаточно будет ополоснуть и высушить.

Еще один эффективный способ, как почистить серебро дома, – раствор перекиси водорода с небольшим количеством нашатырного спирта. В него серебро нужно окунуть всего на несколько минут, после чего сразу промыть водой.

Почистить серебро перекисью - это, пожалуй, самый простой и эффективный способ, так как помогает удалить даже сильное почернение, однако подходит он, снова-таки, только для изделий без камней и декоративного покрытия.

Также можно приготовить густую пасту из пищевой соды и небольшого количества воды, аккуратно нанося ее мягкой тканью на поверхность материала. Но в том, как почистить серебро содой, важно не перестараться: если сильно тереть украшение, на нем могут появиться мелкие царапины.

Ранее мы писали, как почистить серебряные серьги дома.

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