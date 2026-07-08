Почему эксперты советуют закрывать окна в спальне на ночь: ответ может удивить

Оставлять окно открытым на ночь – не всегда хорошая идея.

Многие считают, что сон с открытым окном помогает лучше отдохнуть, особенно летом, когда свежий воздух может быстрее охладить спальню. Однако эксперты отмечают, что такая привычка может иметь и негативные последствия, пишет startlap.hu.

Проблема заключается не только в температуре, но и в ночном шуме. Городской шум, проезжающие мимо автомобили, гул мотоциклов, хлопанье дверей или даже голоса людей на улице могут заставить организм провести ночь менее спокойно.

Исследование Майнцского университета показало четкую связь между ночными шумами и выработкой гормонов стресса. Одним из них является кортизол.

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Если его уровень в течение длительного времени остается повышенным, это может способствовать росту уровня холестерина, повышению артериального давления и дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Особенность этого явления заключается в том, что люди часто даже не просыпаются из-за звуков, проникающих в помещение. В то же время организм может реагировать на них: учащается пульс, повышается давление, а сон становится более поверхностным. Из-за этого утром может казаться, что человек спал всю ночь, хотя на самом деле не получил полноценного отдыха.

В чём причина

По словам экспертов, этому есть и эволюционное объяснение. Для наших предков ночные звуки были важными предупреждающими сигналами, ведь нужно было вовремя заметить приближение животного или незнакомого человека, чтобы избежать опасности.

Это внутреннее состояние готовности не исчезло полностью и сегодня. Именно поэтому организм может переходить в состояние повышенной бдительности из-за шума даже тогда, когда человек сознательно его не замечает.

Даже короткий внезапный звук, например, хлопок дверцы автомобиля или шум людей на улице, может ухудшить качество сна.

В чём заключаются риски

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Noise & Health, ночное воздействие окружающего шума может быть связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно актуальна эта проблема для городов, где уровень шума ночью не всегда снижается до низких показателей.

Постоянный фоновый шум или повторяющиеся резкие звуки могут не только нарушать сон, но и в долгосрочной перспективе увеличивать стрессовую нагрузку на организм. Именно поэтому важно правильно выбирать время для проветривания.

Как насладиться свежим воздухом без ущерба для сна

Эксперты отмечают, что не нужно полностью отказываться от свежего воздуха – достаточно более разумно планировать проветривание. В жаркую погоду перед сном стоит на несколько часов открыть окно, особенно когда на улице уже прохладнее, чем в помещении. Так комната успеет освежиться и немного охладиться, а ночью окно лучше закрыть, особенно если район шумный.

Еще один вариант – проветривание ранним утром, когда во многих местах вокруг тише.

Тем, кто хочет наслаждаться свежим воздухом при закрытых окнах, могут помочь тихий вентилятор или очиститель воздуха. Это позволит сделать микроклимат в комнате более комфортным, не пропуская в спальню лишний уличный шум.

Больше интересного о проветривании дома

Ранее эксперты объяснили, как правильно проветривать дом во время жары. Отмечалось, что лучшее время для открывания окон – это рано утром и поздно вечером.

Также УНИАН писал о том, что открытое ночью окно кажется спасением от жары, а на самом деле впускает в дом совсем другое. Как говорилось в материале, это связано с уровнем влажности в квартире.

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