Где в мире живут самые счастливые люди: город-победитель нашли в Европе

В Великобритании, где едва ли не каждый день идут дожди и постоянно стоит пасмурная погода, живут самые счастливые люди в мире.

Британский Бат стал самым счастливым городом мира в 2026 году по результатам ежегодного исследования издания Time Out. Рейтинг был составлен на основе опроса более 24 тысяч жителей разных городов, которых просили оценить, насколько комфортно и счастливо они чувствуют себя там, где живут.

Как сообщается в публикации, в ходе исследования респондентам предложили оценить пять утверждений, в частности, делает ли их город счастливыми, чувствуют ли они себя там счастливее, чем в других местах, кажутся ли им окружающие люди позитивными, приносят ли повседневные городские впечатления радость, а также вырос ли в последнее время общий уровень ощущения счастья. После анализа ответов в финальный список включили только по одному городу от каждой страны, чтобы рейтинг отражал различные регионы мира.

Победителем рейтинга стал английский Бат. Город с населением более 80 тысяч человек, расположенный в 150 км к западу от Лондона. В публикации отмечается, что 93% местных жителей согласились с тем, что город делает их счастливыми.

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Издание отмечает, что город известен своими древнеримскими банями, которые и дали ему название: Бат (Bath) буквально означает "купальня". Также в городе сохранилось много архитектуры XVIII века.

Второе место в рейтинге занял город Панама, столица одноимённого государства в Центральной Америке. Третье место занял мексиканский город Гвадалахара, получивший высокие оценки за культурную жизнь, гастрономию и атмосферу взаимной поддержки.

В целом первая двадцатка самых счастливых городов мира выглядит следующим образом:

Бат, Великобритания. Панама, Панама. Гвадалахара, Мексика. Медельин, Колумбия. Краков, Польша. Джайпур, Индия. Чикаго, США. Кейптаун, Южная Африка. Шанхай, Китай. Гётеборг, Швеция. Монреаль, Канада. Сан-Паулу, Бразилия. Валенсия, Испания. Прага, Чешская Республика. Мельбурн, Австралия. Куала-Лумпур, Малайзия. Гамбург, Германия. Порту, Португалия. Амстердам, Нидерланды. Чиангмай, Таиланд.

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