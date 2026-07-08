Где в мире живут самые счастливые люди: город-победитель нашли в Европе

Британский Бат стал самым счастливым городом мира в 2026 году по результатам ежегодного исследования издания Time Out. Рейтинг был составлен на основе опроса более 24 тысяч жителей разных городов, которых просили оценить, насколько комфортно и счастливо они чувствуют себя там, где живут.
Как сообщается в публикации, в ходе исследования респондентам предложили оценить пять утверждений, в частности, делает ли их город счастливыми, чувствуют ли они себя там счастливее, чем в других местах, кажутся ли им окружающие люди позитивными, приносят ли повседневные городские впечатления радость, а также вырос ли в последнее время общий уровень ощущения счастья. После анализа ответов в финальный список включили только по одному городу от каждой страны, чтобы рейтинг отражал различные регионы мира.
Победителем рейтинга стал английский Бат. Город с населением более 80 тысяч человек, расположенный в 150 км к западу от Лондона. В публикации отмечается, что 93% местных жителей согласились с тем, что город делает их счастливыми.
Издание отмечает, что город известен своими древнеримскими банями, которые и дали ему название: Бат (Bath) буквально означает "купальня". Также в городе сохранилось много архитектуры XVIII века.
Второе место в рейтинге занял город Панама, столица одноимённого государства в Центральной Америке. Третье место занял мексиканский город Гвадалахара, получивший высокие оценки за культурную жизнь, гастрономию и атмосферу взаимной поддержки.
В целом первая двадцатка самых счастливых городов мира выглядит следующим образом:
- Бат, Великобритания.
- Панама, Панама.
- Гвадалахара, Мексика.
- Медельин, Колумбия.
- Краков, Польша.
- Джайпур, Индия.
- Чикаго, США.
- Кейптаун, Южная Африка.
- Шанхай, Китай.
- Гётеборг, Швеция.
- Монреаль, Канада.
- Сан-Паулу, Бразилия.
- Валенсия, Испания.
- Прага, Чешская Республика.
- Мельбурн, Австралия.
- Куала-Лумпур, Малайзия.
- Гамбург, Германия.
- Порту, Португалия.
- Амстердам, Нидерланды.
- Чиангмай, Таиланд.
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