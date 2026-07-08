Кидман растрогала обращением к старшей дочери-модели и показала ее детские фото

Девушке исполнилось 18 лет.

Всемирно известная актриса Николь Кидман трогательно обратилась к своей старшей дочери от музыканта Кита Урбана - Сандей Роуз. В день рождения девушки звезда Голливуда показала ее детские фото и написала:

"С 18-летием, мой ангел, тебя невозможно любить еще сильнее".

Урбан тем временем показал свежую фотографию Сандей с показа Dior в рамках Недели высокой моды в Париже. Как известно, девушка дебютировала на подиуме еще в 16 лет, она участвовала в показе Miu Miu коллекции весна-лето 2025 также в рамках Недели моды в Париже.

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Стоит отметить, что тогда Сандей не только дебютировала на показе Miu Miu, но и открыла дефиле бренда, что считается престижной возможностью даже для известных моделей. Позже она рассказала, что давно мечтала попробовать себя на подиуме, поэтому приглашение от Miu Miu стало для нее осуществлением мечты.

После успешного дебюта Сандей продолжила строить карьеру в модельной индустрии.

Напомним, как писал УНИАН, Николь Кидман и Кит Урбан развелись после 19 лет в браке

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