Украинские удары в глубокий тыл России могут помочь закончить войну, - Трамп

Президент США назвал эскалацией украинскую кампанию по нанесению ударов по объектам в глубоком тылу России.

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) являются эскалацией, но эта эскалация может помочь положить конец войне.

Как сообщает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

В частности, украинская журналистка спросила у Трампа, как он оценивает украинские удары по российским НПЗ и военным объектам в российском тылу.

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В ответ Трамп сначала попросил перефразировать вопрос и поручил государственному секретарю Марко Рубио ответить. В свою очередь госсекретарь отметил, что вопрос касается способности Украины наносить удары по глубокому тылу России.

"Это одна из динамик, которая изменилась в ходе войны за последние несколько месяцев", – отметил Рубио.

По мнению госсекретаря США, россиянам становится все труднее защищать свое воздушное пространство.

"Надеемся, что это создаст сейчас пространство для переговоров о прекращении этой войны", – подчеркнул Рубио.

После этих слов свое мнение высказал Трамп:

"Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь привести к окончанию [войны – УНИАН]".

Что этому предшествовало

По данным издания Politico, украинские дальнобойные удары доводят Россию до критической точки.

По данным Bloomberg, украинские удары все чаще добиваются глубины территории России, а воздушные тревоги теперь фиксируются почти в половине регионов страны.

По данным The Financial Times, Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России чаще, чем когда-либо ранее, и это уже привело к худшему топливному кризису в стране. В то же время США помогают Украине попадать по нефтезаводам России.

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