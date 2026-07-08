Lufthansa придумала новый способ содрать с пассажиров побольше денег

Полеты на самолетах немецкой авиакомпании станут еще дороже.

Главная немецкая авиакомпания Lufthansa, которая и так не отличается доступными ценами, решила ввести новый сбор с большинства своих пассажиров – за смену выделенного при регистрации места.

Как пишет Bild, пассажирам, желающим выбрать другое место после регистрации, теперь придется доплачивать, если их не устроит присвоенное автоматически место. Ранее эта норма уже применялась к рейсам на короткие и средние расстояния, но теперь она распространится и на дальние рейсы.

Отмечается, что эта политика уже действует с 1 июля 2026 года для всех авиакомпаний Lufthansa Group – Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines и Discover Airlines.

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В частности, новая политика применяется к некоторым тарифам эконом-класса и премиум-эконом-класса.

При этом Lufthansa не устанавливает фиксированную плату за выбор места, вместо этого цена зависит от таких факторов, как маршрут, аэропорт вылета и время бронирования. В свою очередь пассажиры видят конкретную цену только во время онлайн-регистрации.

В то же время изменения не затрагивают пассажиров, пользующихся гибкими тарифами, а также некоторых участников программ лояльности.

Таким образом, авиаперевозчик теряет еще одно преимущество перед лоукостерами – ранее доплаты за все что можно, от выбора места до багажа, были исключительно частью их бизнес-модели, тогда как авиакомпании более высокого класса вроде Lufthansa включали все это в стоимость билета. Теперь этому постепенно прихожит конец.

Другие новости Lufthansa

Как сообщал УНИАН, ранее ведущая немецкая авиакомпания Lufthansa сократила норму бесплатной перевозки ручной клади в эконом-классе.

Кроме того, на фоне топливного кризиса в мире перевозчик принял решение сократить 20 тысяч рейсов.

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