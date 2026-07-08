7 'красных флагоов' токсичных отношений: вот что разрушает пару

Психолог, изучающий отношения в парах, назвал семь тревожных признаков, которые могут свидетельствовать о токсичных отношениях.

Люди могут месяцами или даже годами оставаться в нездоровых отношениях, сомневаясь, действительно ли проблема существует. Однако существуют характерные признаки, свидетельствующие о том, что отношения стали токсичными и могут наносить вред одному или обоим партнерам. Об этом в колонке для CNBC рассказал Марк Треверс – психолог, специализирующийся на исследовании отношений пар.

1. Презрение во время ссор

По словам эксперта, одним из самых опасных сигналов является презрение. Оно проявляется в насмешках, оскорблениях, сарказме, закатывании глаз или пренебрежительном отношении к переживаниям партнера.

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Психолог отмечает, что обычные конфликты могут быть частью здоровых отношений, но постоянное неуважение значительно повышает риск их разрушения.

2. Один требует разговора, другой избегает

Еще одним тревожным сценарием является так называемый цикл "требование – отказ".

Один из партнеров постоянно стремится обсудить проблему или найти решение, тогда как другой меняет тему, молчит или вообще избегает разговоров. В результате важные вопросы остаются нерешенными, а напряжение только нарастает.

3. Постоянное ощущение напряжения

Еще один характерный признак – человек начинает буквально "ходить по яичной скорлупе".

Она боится говорить о своих чувствах, заранее обдумывает каждый разговор или избегает любых тем, которые могут вызвать конфликт. По словам психолога, такой постоянный внутренний стресс со временем сильно изматывает.

4. Контроль под видом заботы

Специалист также предостерегает от принудительного контроля, который нередко маскируется под любовь или заботу.

Речь идет о ситуациях, когда партнер постоянно требует знать местонахождение другого человека, просит доступ к телефону, ограничивает общение с друзьями или постепенно изолирует ее от близких. При этом такое поведение часто сопровождается словами о том, что все это делается "ради твоего же блага".

5. Во всем виноваты только вы

По словам эксперта, в токсичных отношениях ответственность почти всегда перекладывается на одного из партнеров.

Из-за постоянных обвинений человек может начать сомневаться в собственных воспоминаниях, восприятии ситуации или даже брать на себя вину за проблемы, которых не создавал. В здоровых отношениях, подчеркивает психолог, оба партнера способны признавать собственные ошибки.

6. Агрессия не всегда бывает физической

Психолог отмечает, что агрессия может проявляться не только в виде физического насилия.

К ней также относятся крики, угрозы, унижения, оскорбления, психологическое давление, запугивание или преднамеренные попытки эмоционально задеть партнера. Если такая модель поведения стала привычной, эксперт советует обратиться за помощью к близким или специалисту.

7. Потеря себя

Самым серьезным признаком психолог называет постепенную утрату собственной личности.

Человек начинает отказываться от своих увлечений, друзей, целей и ценностей лишь для того, чтобы избежать конфликтов или сохранить отношения. Кроме того, он становится все более эмоционально зависимым от партнера и отдаляется от других людей.

Психолог подчеркивает, что идеальных отношений не существует. Однако если подобные модели поведения повторяются регулярно или становятся все более заметными, это может быть поводом обратиться за профессиональной помощью.

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