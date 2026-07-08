Путин хочет, чтобы война закончилась, – Трамп

По его словам, у диктатора были определенные условия по прекращению войны, но они меняются.

Российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы война закончилась как можно скорее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре.

"Путин хочет, чтобы война закончилась, и хочет, чтобы это произошло как можно скорее. Я спрашиваю его об этом, мы общаемся – я часто с ним разговариваю", – сказал он.

По словам Трампа, с Зеленским он общается чуть реже, но их отношения очень хорошие.

Видео дня

"Но я часто общаюсь с президентом Путиным, и он хочет положить конец войне", – заявил он.

У американского лидера также спросили, каковы условия Путина для прекращения войны.

"Ну, были определенные условия. Они были несколько иными. Думаю, они меняются. Думаю, они, вероятно, становятся немного лучше в отношении некоторых моментов, которые вам хотелось бы. В России дела обстоят сложнее. Все оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось. Я имею в виду, если говорить честно, эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", – ответил Трамп.

Последние заявления Трампа в Анкаре

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что США могут предоставить украинцам право на производство систем Patriot. По его словам, США покажут Украине, как это делать.

Он добавил, что это очень сложный процесс, но украинцы быстро разберутся.

Также он заявил, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) являются эскалацией, но эта эскалация может помочь положить конец войне.

В частности, украинская журналистка спросила у Трампа, как он оценивает украинские удары по российским НПЗ и военным объектам в российском тылу.

В ответ Трамп сначала попросил перефразировать вопрос и поручил государственному секретарю Марко Рубио ответить. В свою очередь госсекретарь отметил, что вопрос касается способности Украины наносить удары по глубокому тылу России.

Вас также могут заинтересовать новости: