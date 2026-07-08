Песков сформулировал четыре условия для Европы, выполнение которых якобы должно остановить эскалацию.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия "не является источником угрозы для Европы". Однако он пригрозил европейским странам, если он будут "игнорировать опасения Москвы". Такое заявление он сделал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Песков сформулировал четыре условия для Европы, выполнение которых якобы должно остановить эскалацию. По его словам, именно европейские страны мешают добиться мира в Украине.

"Все довольно просто. Во-первых, Россия не является источником угрозы для Европы. Во-вторых, нужно прислушаться к опасениям России. В-третьих, если вы игнорируете опасения России, у вас будут проблемы. В-четвертых, постарайтесь возобновить диалог с Россией как можно скорее. Она открыта, гибка и готова к нему... Вот так просто", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

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Также Песков обвинил лидеров Европы в популизме и русофобии. Он назвал расчет Европы на стратегическое поражение РФ "самой большой ошибкой в истории".

Кроме того, пресс-секретарь главы РФ заговорил о возможности применения ядерного оружия, если будет существовать "угроза существованию российского государства".

Также Песков добавил, что президент США Дональд Трамп "отличается от европейских политиков тем, что отдает предпочтение решению проблем путем переговоров". Он заявил, что надеется на то, что в будущем в Европе к власти придут другие политики.

Европа столкнулась с проблемой при подготовке к нападению РФ

Ранее The Economist писало, что Европа готовится к противостоянию с РФ без поддержки США. К этому европейские страны подтолкнуло полномасштабное вторжение России в Украину.

Европейские страны-члены НАТО спешат выполнить заключенное год назад соглашение Альянса о повышении расходов на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году. Однако не все страны успевают справиться с этой задачей.

В издании отметили, что проблема заключается не только в том, что страны Европы могут не достичь целевых показателей по расходам, а в том, что они часто нерационально расходуют средства.

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