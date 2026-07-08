Режиссер фестивального хита 'Как там Катя?' готовит новый фильм: о чем он будет

Проект фильма "Отбой воздушной тревоги" будет представлен на Международном кинофестивале в Венеции.

Украинская режиссерка Кристина Тинькевич, известная по удостоенной множества наград дебютной драме "Как там Катя?" (How Is Katia?), готовит свой второй полнометражный фильм.

Как сообщили в команде режиссерки, ее новый игровой проект "Отбой воздушной тревоги" (All Clear) вошел в официальный отбор Venice Gap-Financing Market 2026 Венецианского международного кинофестиваля, который состоится осенью этого года. Это одна из важнейших международных индустриальных платформ для кинопроектов, находящихся на финальном этапе поиска финансирования и международных партнеров.

События фильма разворачиваются в Киеве весной 2022 года. В центре сюжета – молодая пара, чьи планы на совместное будущее разрушает начало полномасштабной войны. На фоне города, который учится жить между воздушными тревогами, волонтерством и ежедневной неопределенностью, картина исследует, как война незаметно меняет близость между людьми, их решения и представления о доме.

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Фильм является международной копродукцией Украины, Германии и Люксембурга.

Напомним, социальная драма "Как там Катя?" Кристины Тинькевич, премьера которой состоялась в августе 2022 года на Международном кинофестивале в Локарно, получила высокие оценки критиков и зрителей, а также ряд престижных наград.

В частности, в Локарно картина получила две награды – специальный приз жюри и приз за лучшую женскую роль для Анастасии Карпенко. Впоследствии фильм победил в национальном полнометражном конкурсе 52-го КМКФ "Молодость".

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