Нехватка ракет для Patriot - лишь 'верхушка айсберга' проблемы с ПВО, - эксперт

Эксперт отметил, что противник использует ограниченные возможности Украины по противодействию баллистическим ракетам в своих интересах.

В вопросе истощения противовоздушной обороны Украине нужно смотреть не только на системы ПВО, но и на системы противоракетной защиты. Об этом в комментарии УНИАН сказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве.

Отвечая на вопрос о том, не заключается ли проблема Украины сейчас не в самой противовоздушной обороне, а именно в антибаллистических ракетах для Patriot, он отметил, что враг постоянно модернизирует баллистические ракеты и тактику их применения.

"Если мы говорим об антибаллистике, то у нас это происходит волнами: то мы нормально сбиваем, то у нас что-то не получается. Соответственно, здесь происходит изменение тактики применения баллистических ракет со стороны врага", – сказал эксперт.

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Кроме того, отметил Храпчинский, сейчас к ним присоединились и "Цирконы", что усложняет ситуацию, ведь нам нужно работать и по ним, и по "Искандарам". Соответственно, все это создает нагрузку на ПВО.

"Поэтому я в очередной раз скажу, что отсутствие или недостаточное количество ракет-интерцепторов (перехватчиков – УНИАН) для систем "Пэтриот" – это лишь верхушка айсберга", – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что нам нужно больше радиолокационных систем, а также необходимо взаимодействие со спутниковыми системами, которые позволят нам видеть либо развертывание, либо запуск, например, "Цирконов".

""Циркон" – это ракета, которая во время своего пролета, за счет гиперзвуковой скорости, окружена плазменной оболочкой, которая позволяет спутникам видеть её, строить траекторию и ставить точку на опережение, где можно перехватить её", – пояснил Храпчинский.

Да, подчеркнул он, здесь нужно говорить не только о ракетах, но и о дальнейшем развитии в этом вопросе. Кроме того, нужно смотреть не только на системы ПВО, но и на системы противоракетной защиты, такие как американские системы THAAD или израильские Arrow.

"Поэтому здесь вопрос исключительно в возможностях расширения наших потенциалов для перехвата баллистических ракет. Потому что того количества "Патриотов" в любом случае все равно недостаточно", – сказал эксперт.

Он также отметил, что россияне активно обстреливают наши регионы баллистическими ракетами, чтобы мы не могли использовать некоторые системы вблизи линии боевого столкновения для перехвата российских самолетов, сбрасывающих управляемые авиационные бомбы.

"Действия со стороны врага направлены на то, чтобы полностью разгромить наши возможности", – добавил Храпчинский.

Россия пользуется моментом, пока западные партнеры раздумывают

Так, на вопрос, можно ли сказать, что Кремль сделал ставку на исчерпание запасов ракет для Patriot и ради этого, в частности, чаще наносит удары баллистическими ракетами по Киеву, он отметил, что Кремль использует свое окно возможностей, пока наши западные партнеры думают о том, как передать Украине ракеты.

"Враг использует ограниченные возможности Украины по противодействию баллистическим ракетам в своих интересах, чтобы наносить удары по территории Украины", – сказал эксперт.

Альтернативы для Украины

Кроме того, на вопрос, реально ли Украине получить достаточное количество перехватчиков и какие есть альтернативы, кроме Patriot, для сбивания баллистических ракет, Храпчинский отметил, что альтернатива есть, ведь существуют системы THAAD и Arrow. Также системы такого типа есть у Южной Кореи, но из этой страны мы вооружение не получаем.

Способны ли мы самостоятельно решить эту проблему

Также на вопрос, что мы можем сделать в ситуации с нехваткой противоракетных систем и способна ли украинская разработка восполнить этот пробел, он ответил, что сейчас все необходимое для этого делает компания Fire Point, которая "изготовила основные элементы ракеты-перехватчика, но ей нужны система наведения и средства радиолокации, о которых она попросила у Германии".

"Сейчас к этому проекту присоединятся еще ряд европейских стран, потому что Европа понимает, что нужно удешевить средства противодействия. У нас есть два пути: либо мы создаем недорогие средства противодействия, либо наносим удары по территории Российской Федерации, чтобы уничтожить её способность производить баллистическое оружие", – сказал Храпчинский.

Канада предоставила крупный пакет помощи для укрепления ПВО Украины

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от Канады крупный пакет помощи для укрепления противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Украина испытывает очень большой дефицит перехватчиков для ПВО.

Зеленский добавил, что объем предоставленного Канадой пакета помощи составляет 900 млн долларов.

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