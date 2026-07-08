Звезда сериала 'Реванш' рассказала, сколько килограммов она набрала во время беременности

Клавдия недавно стала мамой.

Известная украинская актриса Клавдия Дрозд, недавно родившая первенца, рассказала о своей фигуре после родов.

Звезда фильмов "Реванш" и "Узнай меня" отметила, что во время беременности набрала 12 килограммов. Однако, по ее словам, уже менее чем через две недели вес начал уменьшаться.

"Проверка после дня Х. Набрала 12 килограммов, из которых сразу или нет, не знаю, но уже ушло восемь", – отметила актриса в Instagram.

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Дрозд также добавила, что пока ждала сына, не сталкивалась с распространенными проблемами беременных. Например, у актрисы не было отеков или изжоги, а еще она решила не менять привычки в питании.

"За двоих ела белок, а не углеводы. Пищевые привычки не изменились. А тест на толерантность к глюкозе прошла без проблем. Не всегда все так страшно, как рассказывают в интернете. Чтобы не нервничать, делайте все, что в вашей компетенции. И не настраивайтесь на худшее", – подчеркнула новоиспеченная мамочка.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, как поддерживала фигуру во время беременности.

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