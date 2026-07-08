Стало известно, когда в Украине выйдет новый фильм Мартина Макдоны (трейлер)

Украинские киноманы смогут посмотреть криминальную черную комедию "Дикий конь номер девять" с 5 ноября 2026 года.

Вышел украинский трейлер криминальной черной комедии "Дикий конь номер девять" (Wild Horse Nine) от уже культового ирландского режиссера-драматурга Мартина Макдоны ("Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Банши Инишерина").

События фильма происходят незадолго до чилийского переворота 1973 года. Опальные агенты ЦРУ Крис и Ли получают задание от руководителя своего бюро Эм-Джея отправиться из Сантьяго на остров Пасхи. Среди знаменитых статуй острова давние напарники борются со своим темным прошлым и современными заговорами, в то время как неожиданная связь Криса с парой студентокбунтарок грозит испортить всем причастным это райское путешествие.

Главные роли в фильме исполнили оскароносные Джон Малкович ("Империя Солнца", "Опасные связи", "Быть Джоном Малковичем", "Тень вампира", "Подмена") и Сэм Роквелл ("Ангелы Чарли", "Железный человек 2", "Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Кролик Джоджо", "Как они бегут").

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Также в фильме задействованы удостоенные многих престижных наград Стив Бушеми ("Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Фарго", "Большой Лебовски"), Паркер Поузи ("Пригород", "Все страхи Бо", "Законы притяжения", сериал "Белый лотос") и Том Уэйтс ("Дракула", "Ночь на Земле", "Имаджинариум доктора Парнаса", "Семь психопатов", "Отец, мать, сестра, брат").

Как и в случае со своими предыдущими фильмами, Макдона снял картину "Дикий конь номер девять" по собственному сценарию.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 5 ноября 2026 года.

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