Известный украинский певец показал пугающий вид с балкона после атаки на Киев

В последние дни Россия усилила обстрелы столицы.

Известный украинский певец и финалист национального отбора на "Евровидение-2026" LAUD (настоящее имя - Владислав Каращук) квартира которого пострадала во время одной из последних российских атак на Киев, показал жуткий вид с балкона.

В своем Instagram в stories исполнитель опубликовал пару фото, которые коротко подписал:

"Чил на балконе по-киевски".

Видео дня

Напомним, как писал УНИАН, квартира певца LAUD пострадала во время массированной атаки России на Киев в ночь на 2 июля.

"Окна вылетели, но повреждения минимальны по сравнению с домом напротив. Это был очень сильный и мощный взрыв. Главное, что все целы. Не ленитесь ходить в укрытие. Никогда не знаешь, куда может прилететь. Опасность во время тревоги возможна везде", - отмечал после удара артист, публикуя кадры последствий.

В ту ночь Россия запустила по Украине 74 ракеты и 496 дронов при этом основной целью был Киев, где десятки людей погибли и пострадали.

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