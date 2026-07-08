Известный украинский актёр призвал кинопродюсеров не снимать Цымбалюка и объяснил почему

Олег также назвал имена актёров, которые могут заменить Тараса на экране.

Известный украинский актер Олег Загородний эмоционально высказался о Тарасе Цимбалюке.

Звезда сериала "Подмена" возмущается тем, что коллегу, несмотря на громкие скандалы, например, с блогершей Анной Алхим, все равно продолжают снимать в кино.

"Зачем вы это делаете? У меня вопрос реально к людям. То у нас скандал с Алхим в бассейне, то непонятная ситуация на Пасху, ну, задумайтесь же... Я не говорю, что нужно отменять, но может быть, изменились какие-то продюсерские предпочтения? Может, мы обратим внимание на Андрея Фединчика, на Володю Ращука? Почему Назара Грабара не снимают? Его, кстати, ждут в Лос-Анджелесе и готовы платить ему 2–3 тысячи долларов за съемочный день. Он просто поедет туда и всё, а вы снимаете Цимбалюка. Вы серьёзно?" – отметил Олег в интервью журналистке Алине Доротюк.

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Актёр также решил сравнить Тараса и Назара, вспомнив их поступки и репутацию.

"Бывший военный, репутация, а что тут? Поступки, а что тут? Личная жизнь, а что тут? Ответьте мне, продюсеры! Пусть не мной, а Назаром Грабаром заменят Цимбалюка. А Тарас пусть снимает рекламу в инстаграме, ему этого хватит", – добавил актер.

Напомним, ранее Андрей Фединчик назвал имена актеров, которых считает лучшими в Украине.

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