Бывший партнер Никитюк по шоу оказался под капельницей в больнице (фото)

Ведущий заявил о сложной ситуации с иммунитетом.

Украинский телеведущий и актер Богдан Буше (настоящее имя – Богдан Шелудяк) неожиданно показался под капельницей в больнице. Соответствующие кадры он опубликовал в своем Instagram в stories.

По словам ведущего, в данный момент он проходит антиоксидантную терапию для очищения крови. Перед этим Буше прошел комплексное обследование, по результатам которого для него и подобрали индивидуальный курс поддержки здоровья.

"Сделал антиоксидантную капельницу, чтобы почистить кровь. Капаю разные витамины для того, чтобы лучше усваивалось железо, например, из пищи… И для того, чтобы поддерживать иммунитет, потому что с иммунитетом у меня достаточно сложная ситуация, но такими вещами его можно поддерживать и плюс-минус быть в балансе", - поделился Буше.

Видео дня

Напомним, широкую узнаваемость Богдан Буше получил, в частности, благодаря шоу "Хто зверху?", в котором был соведущим Леси Никитюк. Недавно он высказывался о своем участии в проекте и работе с такой напарницей.

Вас также могут заинтересовать новости: