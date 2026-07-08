Станет ли +40° нормой для Украины: метеоролог дал неутешительный прогноз

Волны жары и другие экстремальные явления будут происходить всё чаще.

После мощной волны жары, обрушившейся на Европу и Украину, погода уже улучшилась, однако это не означает, что экстремальные температуры остались в прошлом. Наоборот, из-за глобального потепления волны жары, сильные ливни, шквалы и другие опасные погодные явления будут происходить всё чаще. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг.

Эксперт пояснил, что главной причиной является рост концентрации парниковых газов в атмосфере. Они удерживают тепло, а повышение температуры вызывает еще большее испарение воды. Водяной пар также усиливает парниковый эффект, образуя замкнутый круг, который ускоряет потепление.

По словам метеоролога, недавняя волна жары сформировалась над Северной Африкой, а затем воздушными потоками достигла Европы и Украины. Но это не означает, что украинский климат станет африканским, однако подобные явления могут повторяться все чаще.

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Эксперт подчеркнул, что в крупных городах из-за эффекта "теплового острова" – большого количества асфальта, бетона и недостатка зеленых насаждений – температура воздуха у поверхности может достигать +43 °C и даже выше под прямыми солнечными лучами. Даже +43°...+45° может быть кратковременно, но если говорить о температуре воздуха в сельской местности, то таких значений в ближайшее десятилетие мы, к счастью, не достигнем. По его данным, уже сейчас летом в Киеве воздух в среднем на 5 градусов теплее, чем в селах и небольших городках Киевской области, из-за сплошной застройки и асфальтового покрытия.

По словам эксперта, глобальное потепление влияет не только на температуру. Меняется и характер осадков: вместо продолжительных умеренных дождей все чаще выпадают кратковременные, но очень сильные ливни, которые могут вызывать подтопления и другие стихийные бедствия.

Также ожидается увеличение количества дней с сильной жарой и засухой, будут учащаться шквалы, град и смерчи. Если раньше смерчи были характерны преимущественно для южных регионов, то теперь их все чаще наблюдают и в центральных и северных областях.

Еще одно заметное изменение касается погоды зимой. Эксперт отмечает, что снега в Украине постепенно станет меньше. "Скорее всего, снежный покров будет формироваться на несколько дней или неделю-две, а затем наступит оттепель", – говорит Виталий Шпиг.

Третья волна жары накрывает Европу – что известно

Западная Европа будет страдать от третьей волны экстремальной жары. Температура снова достигнет +40…+42°. К счастью, пока эта жара Украине не угрожает. По словам синоптика Виталия Постриганя, над Восточной Европой сформировалась область холодного воздуха. Именно поэтому в течение этой недели в Украине сохранится умеренная температура, а погода будет нестабильной – с дождями и без длительных солнечных периодов.

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