Ко Дню Независимости в Украине вновь пройдет национальная акция 'Пиріг Незалежності'

Основная идея проекта остается неизменной: важен не рецепт, а совместный ритуал.

Ко Дню Независимости Украины общественная инициатива "Пиріг Незалежності" возвращается с новой кампанией, цель которой – закрепить традицию выпекать праздничный пирог 24 августа как символ единства, культуры и украинской идентичности.

Традиционно инициативу поддерживают 1+1 media и телеканал 1+1 Украина, а также проекты "Сніданок з 1+1" и ТСН, которые уже 3 года подряд помогают популяризировать проект среди украинцев.

"Пиріг Незалежності" – это национальная гастрономическая инициатива, объединяющая украинцев, бизнес, культурные и образовательные учреждения, военных и общины вокруг новой традиции празднования Дня Независимости.

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За два года к проекту присоединились десятки общин в Украине и за рубежом, военнослужащие различных бригад и батальонов, украинские компании, рестораны и учебные заведения. В 2025 году также состоялся общенациональный конкурс "Мой пирог Независимости", который собрал авторские рецепты со всей страны. Общий медиаохват инициативы превысил 18,2 млн контактов.

В 2026 году, к 35-летию Независимости, кампания выходит на новый этап развития. Организаторы стремятся к тому, чтобы "Пиріг Незалежності" стал неотъемлемой частью празднования 24 августа в украинских семьях и компаниях, а традиция передавалась следующим поколениям.

Главная идея проекта остается неизменной: важно не рецепт, а сам совместный ритуал. Пирог может быть любым – с яблоками или сливами, вишнями, маком, орехами или другими сезонными ингредиентами. Именно совместное приготовление создает новую украинскую традицию.

Нынешняя кампания предусматривает еще более широкое вовлечение украинских общин и диаспоры, проведение нового Национального конкурса рецептов, участие бизнеса, ресторанов и шеф-поваров, а также масштабную информационную кампанию в СМИ и социальных сетях.

"Когда мы только начинали работать над этой идеей, мечтали создать новую украинскую традицию. Сегодня мы видим, как она постепенно становится частью жизни людей, общин и компаний. Во многом это стало возможным благодаря поддержке СМИ, которые помогли превратить идею в движение, к которому присоединяются украинцы по всему миру. Поэтому я горжусь тем, что команда "Сніданку з 1+1", наши ведущие и амбассадоры причастны к этому движению. В прошлом году нас буквально засыпали рецептами пирогов из разных уголков страны, и я надеюсь, что в этом году эта тенденция расширится. Мы искренне благодарны каждому партнеру, который помогает этой традиции развиваться. И благодарим нашу команду "плюсовцев", для которой "Пирог Независимости" уже стал частью корпоративной культуры", – отмечает Юлия Жмакина, директор департамента утреннего вещания 1+1 media и одна из инициаторов проекта.

Присоединиться к инициативе может каждый желающий. Для этого достаточно испечь свой "Пиріг Незалежності", поделиться его историей в социальных сетях и использовать хэштеги #пирігнезалежності #пирігUA #pyrihIndependency #pyrihUA #деньнезависимости.

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