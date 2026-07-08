Стала известна дата премьеры самого масштабного проекта 2+2 - сериала 'Приключения казака Выговского'

Показ восьмисерийного приключенческого сериала стартует 31 августа.

31 августа в 20:20 на телеканале 2+2 состоится долгожданная премьера сериала "Приключения казака Выговского" – первой за последние годы крупной приключенческой картины украинского производства, снятой на фоне исторического контекста.

"Приключения казака Выговского" – это увлекательная история о молодом Иване Выговском, будущем гетмане Запорожского войска, который ещё не догадывается о своём великом предназначении. Впереди его ждут опасные приключения, погони, романтические интриги, борьба с московитами и путь от беззаботного повесы до настоящего лидера.

События сериала разворачиваются в XVII веке. Молодого Выговского отправляют в пограничный хутор Обмачево – форпост, защищающий украинские земли от нападений Московии. Именно там герой впервые сталкивается с настоящей ответственностью, опасностью и выбором между собственными интересами и судьбой страны.

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Съемки проходили на масштабных исторических локациях. В частности, в замке-музее "Радомысль", где находится единственный в мире уникальный Музей украинской домашней иконы и древностей. Также съемочными площадками стали Национальный музей народной архитектуры и быта Украины "Пирогов" и казацкое поселение "Мамаева Слобода" – уникальный историко-этнографический комплекс, воссоздающий быт казацкой Украины XVII–XVIII веков.

Специально для сериала были созданы десятки аутентичных костюмов, реквизита и оружия. К сожалению, часть костюмов была безвозвратно уничтожена после удара РФ по киностудии Довженко.

Молодого Выговского сыграл актёр театра и кино Артем Пльондер, для которого эта роль стала первой главной в кинокарьере. Также в фильме снялись Виталий Ажнов, Дарья Легейда, Катарина Файн, Александр Ярема, Алексей Суханов, Владимир Филатов и другие известные украинские актеры.

Артем Пльондер убежден, что история его героя будет близка современным украинцам.

"В начале сериала Выговский – веселый, беззаботный парень, который живет сегодняшним днем. Но когда возникает угроза его дому, семье и стране, он вынужден повзрослеть и взять на себя ответственность. Мне кажется, именно поэтому эта история так резонирует сегодня. Мы все видели, как обычные люди во время великой войны становились лидерами, воинами и защитниками. В этом смысле Выговский – очень современный герой", – рассказал Артем Пльондер.

Режиссером сериала и соавтором сценария стал Семен Горов, автор многих культовых украинских телепроектов.

"Мне хотелось создать историю, которая вернула бы зрителю ощущение великого приключения. Украинское кино давно не обращалось к приключенческому жанру такого масштаба. Мы стремились показать историю, в которой есть юмор, романтика, экшн и в то же время украинская история без пафоса и поучительности. Это живые люди, живые персонажи и очень узнаваемые ситуации. Иногда создается впечатление, что между XVII веком и современностью гораздо больше общего, чем нам кажется", – отмечает режиссер Семен Горов.

Отдельной особенностью сериала стала его жанровая форма. Создатели сознательно отошли от традиционного восприятия исторических проектов как тяжёлых драм и сделали ставку на приключения, юмор и динамичный сюжет. В то же время в основе истории лежат вымышленные и реальные исторические персонажи и события, сыгравшие важную роль в становлении украинской государственности.

"Приключения казака Выговского" – это история о молодости, дружбе, любви, о том, как рождаются лидеры, и о том, что во все времена украинцам приходилось защищать свою свободу.

Фильм снят при поддержке Государственного агентства по вопросам кино. Производством сериала по заказу канала 2+2 занималось ООО "ТЕТ-Продакшн".

Авторы сценария: Владимир Москалец, Сергей Карпенко, Наталья Волынская, Елена Партика, Семен Горов.

Продюсеры: Аким Галимов, Сергей Кизима.

Шоураннеры: Сергей Карпенко, Владимир Москалец.

Премьера сериала "Приключения казака Выговского" состоится 31 августа в 20:20 на телеканале "2+2".

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