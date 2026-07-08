Охотиться на российские пусковые баллистики сложно даже для Запада, - военнослужащий

Он напомнил, что США во время войны с Ираном, обладая полным превосходством в воздухе, смогли уничтожить ограниченное количество иранских мобильных пусковых установок баллистики.

Украина должна одновременно развивать собственные средства противоракетной обороны, получать от партнеров современные системы ПВО и наносить удары по российским пусковым установкам. В то же время обнаружение и уничтожение таких комплексов является чрезвычайно сложной задачей даже для ведущих западных армий. Об этом военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", военный эксперт Defense Express Иван Киричевский сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

В частности, эксперт прокомментировал усилия Украины по поиску решения проблемы перехвата российских баллистических ракет.

"Нам нужен Patriot в данном случае. Собственно, именно вокруг ракет Patriot и вращаются все вопросы в политическом и военном плане. Кроме того, мы реализуем свои программы по созданию собственных противоракетных комплексов. Это максимум, что можно сказать", – отметил Киричевский.

Видео дня

Также эксперт ответил на вопрос, возможно ли нарастить производство систем SAMP/T и ракет Aster к ним таким образом, чтобы удовлетворить потребности Украины в перехвате баллистических ракет.

"Мы же не можем помочь им производить самостоятельно, потому что мы не умеем. А они производят самостоятельно. Они, скажем, и так за время полномасштабной войны ускорили свои производственные процессы с 48 месяцев до 21 месяца на производство одной ракеты-перехватчика. SAMP/T актуален, просто он производится в еще меньших объемах, чем Patriot", – отметил Киричевский.

Необходимо создать возможности для сбивания баллистических ракет

Вместе с тем он прокомментировал перспективы создания Украиной собственной системы и возможностей для сбивания баллистических ракет.

"Насколько мне известно, соответствующие работы ведутся", – отметил эксперт.

Кроме того, он высказал своё видение реальности перспектив разработки Украиной и европейскими государствами совместной системы противоракетной обороны в рамках проекта Freya.

"У нас нет других вариантов, как это всё реализовать. Понимаете, в чём заключается парадокс? Можно, конечно, по поводу любого проекта выдвинуть кучу скептических аргументов о том, что, мол: "Да нет, вы что, это не получится"… Можно, конечно, начинать создавать завышенные ожидания, что, мол: "Там сейчас через месяц это полетит"… Я вам скажу средневзвешенное. У нас, как у воюющей страны, нет другого выбора, кроме как развивать этот проект. И у нас, как у воюющего общества, нет другого выбора, кроме как поддерживать его, независимо от того, сколько времени это займет", – сказал Киричевский.

По его мнению, даже если создание такой системы потребует длительного времени, у Украины нет другого варианта, кроме как сделать это.

Что лучше – создавать самостоятельно, сотрудничать с Европой или сочетать эти подходы?

"Есть ещё третий вариант – асимметричный", – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" уничтожили в Брянской области пусковую установку зенитного комплекса С-400. С этой установки велся обстрел Киева.

"Я просто отмечу, что наше подразделение это сделало. Тем не менее, С-400 очень опасен хотя бы потому, что туда можно заряжать два типа ракет: специально созданную оперативно-тактическую ракету РМ-48У для стрельбы из С-400 и зенитную ракету 48Н6ДМ, которой можно стрелять в режиме "поверхность-поверхность". Этот пример был реализован. То есть была уничтожена пусковая установка, которая могла выпустить четыре баллистические ракеты по Киеву, но не выпустила", – подчеркнул Киричевский.

Эксперт отмечает, что, судя по этому, можно говорить и о таких асимметричных попытках противодействия российским попыткам запускать баллистические ракеты. Он добавил, что до этого момента были примеры успешных ударов Сил обороны Украины по пусковым ракетным установкам в оккупированном Крыму.

Нужно действовать по всем направлениям одновременно и учитывать промежуточные варианты

"Никогда не бывает такого антитеза, как "или-или". Всегда есть еще промежуточные варианты. Поэтому, грубо говоря, нам нужно делать все одновременно: и искать ракеты для Patriot, и искать ракеты для SAMP-T, и развивать свои собственные системы, и все то, о чем мы говорили", – добавил эксперт.

При этом он отметил, что реализация такой задачи, как обнаружение вражеской мобильной пусковой установки, – это очень сложная задача.

"Собственно, каждое поражение такой пусковой установки – это отдельная уникальная операция, успех которой прямо превосходит любые возможности западных стран", – подчеркнул Киричевский.

По его словам, например, США во время войны против Ирана, имея полное превосходство в воздухе, смогли уничтожить ограниченное количество иранских мобильных пусковых установок баллистических ракет.

Производство ракет в Украине – важные новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить отдельное финансирование для ускорения производства баллистических ракет.

Кроме того, Украина и США уже обсуждали передачу лицензий на производство ракет-перехватчиков для системы Patriot. В то же время Украина стремится заручиться соответствующей поддержкой других союзников по НАТО, чтобы воплотить эти намерения в реальность.

Вас также могут заинтересовать новости: