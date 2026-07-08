Выпуск ATACMS в Германии: аналитики ответили, может ли на что-то рассчитывать Украина

Новое предприятие имеет важное значение не только для обеспечения потребностей Германии, но, вероятно, и для Украины.

Новое производство американских баллистических ракет ATACMS в Германии планируется развернуть на базе завода Rheinmetall. Об этом сообщает Defense Express.

Соответствующий меморандум заключил концерн Rheinmetall с американской компанией Lockheed Martin. Издание пишет, что на новом производстве планируется изготавливать твердотопливные двигатели и другие компоненты ракет ATACMS. Также, вероятно, там будет осуществляться и окончательная сборка ракет из местных элементов и некоторых других ключевых компонентов, которые в настоящее время производятся в США.

Аналитики Defense Express отметили, что новое предприятие важно не только для обеспечения потребностей Германии и других стран НАТО, но, вероятно, и для Украины.

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"Учитывая, с какой частотой ВСУ применяют баллистические ракеты ATACMS, можно сделать вывод, что они поставляются в крайне ограниченных количествах. Новое же предприятие, вероятно, может помочь исправить эту ситуацию", – считают эксперты.

В Rheinmetall заявляют, что строительство завода по производству ракетных двигателей завершается. "Уже в 2027 году должно начаться производство твердотопливных двигателей и других компонентов для ракет ATACMS. Однако, несмотря на начало производства уже в следующем году, вероятно, первые ракеты сойдут с конвейера не раньше 2028 года, а то и позже, поскольку цикл производства современного вооружения такого уровня занимает много месяцев", – отмечает издание.

К тому же, поначалу производство будет работать не на полную мощность.

Аналитики отметили, что неизвестна и запланированная мощность немецкого производства, при этом известно, что в США производят ATACMS в количестве десятков единиц в месяц, а в Германии, вероятно, темпы будут несколько ниже.

Ракеты ATACMS: новости

Как сообщал УНИАН, дальнобойные ракеты ATACMS производит компания Lockheed Martin. У ATACMS есть несколько модификаций – они могут быть как с одной боеголовкой весом около 250 кг, так и нести кассетные боеприпасы. Также они имеют разную дальность полета – от 165 до 300 км.

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