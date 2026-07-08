Посадка на самолет без билета: авиакомпания востока запускает проход по Face ID

Авиакомпания внедрила систему Fast Pass.

Пассажиры Qatar Airways, вылетающие из международного аэропорта Хамад в Дохе, теперь могут проходить все основные этапы перед посадкой без бумажного или электронного посадочного талона, пишет The Independent.

Авиакомпания запустила новую систему Fast Pass, которая использует технологию распознавания лиц.

Fast Pass позволяет пассажирам использовать своё лицо в качестве своеобразного "посадочного талона". Подобно функции Face ID в смартфонах, система биометрической идентификации автоматически подтверждает личность путешественника.

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Благодаря этому пассажиры могут быстрее проходить через автоматические турникеты при посадке на самолет, прохождении контроля безопасности и сдаче багажа через терминалы самообслуживания.

Активировать Fast Pass можно после онлайн-регистрации на рейс в приложении Qatar Airways или непосредственно в аэропорту с помощью киосков самообслуживания.

После активации сервиса информация о поездке передается в аэропорт, где формируется цифровой профиль, привязанный к биометрическим данным пассажира. Он содержит информацию о маршруте и зарегистрированном багаже.

В аэропорту уверяют, что эти данные используются исключительно для осуществления конкретной поездки и автоматически удаляются через 24 часа после вылета рейса.

При этом настройки Fast Pass сохраняются в смартфоне пассажира, поэтому повторно проходить регистрацию для следующих рейсов Qatar Airways из Дохи не требуется.

Вместе с тем, несмотря на внедрение биометрической системы, пассажирам рекомендуют не забывать паспорт. Он может понадобиться при прохождении пограничного контроля или в случае, если система по каким-либо причинам не сможет распознать лицо.

Использование Fast Pass является добровольным. Пассажиры, не желающие пользоваться новой технологией, могут проходить все процедуры традиционным способом с использованием посадочного талона.

Биометрические технологии становятся новым стандартом

В международном аэропорту Хамад отмечают, что система распознавания лиц позволяет пройти необходимые процедуры всего за несколько секунд, значительно сокращая время ожидания, особенно в часы наибольшего пассажиропотока.

Пока что Fast Pass работает только в аэропорту Дохи и доступен для рейсов Qatar Airways. В то же время администрация аэропорта уже рассматривает возможность сотрудничества с другими авиакомпаниями, чтобы распространить технологию на большее количество пассажиров.

Впрочем, Катар не стал пионером во внедрении подобных решений, говорится в статье. Аналогичные системы распознавания лиц уже используются авиакомпанией Emirates в аэропорту Дубая, а также в японских аэропортах Ханеда и Нарита, где работает сервис Face Express.

Кроме того, в США в 65 аэропортах действует система TSA PreCheck Touchless ID, которая с помощью технологии распознавания лиц позволяет пассажирам проходить отдельную линию контроля без предъявления физических документов.

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