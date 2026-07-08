Вышел трейлер 'Дня рождения' с Уиллемом Дефо: когда фильм выйдет в Украине

В украинский прокат фильм выйдет 20 августа 2026 года.

Вышел украинский трейлер драмы "День рождения" (The Birthday Party) с Уиллемом Дефо ("Последнее искушение Христа", "Плакса", "Английский пациент", "Тень вампира", "Человек-паук", "Антихрист", "Маяк", "Варяг", "Бедные-несчастные", "Носферату").

События фильма разворачиваются на частном острове, на закрытой вечеринке в духе "Крестного отца": почтенные гости, преследующие свои собственные цели, прибыли сюда на празднование дня рождения дочери могущественного магната Маркоса Тимолеона. Но за маской заботливого отца скрывается тиран, который распланировал будущее единственной наследницы без ее ведома. Однако в этот же день его дочь должна объявить новость, способную подорвать его власть и превратить идиллический остров в арену жестокого семейного противостояния.

Именно этого миллиардера и сыграл Дефо, тогда как роль его дочери Софии исполнила Вик Кармен Зонне, известная по номинированной на "Оскар" картине "Девушка с иглой". Ее совместную работу с Дефо издание Cineuropa охарактеризовало как "великолепный дуэт отца и дочери".

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Также в актерский состав фильма вошли Джо Коул (сериалы "Острые козырьки", "Банды Лондона") и Эмма Суарес ("Джульетта", "Дочери Абриль").

Фильм испанского режиссера Мигеля Анхеля Хименеса основан на романе "Вечеринка по случаю дня рождения" греческого писателя Паноса Карнезиса. В центре сюжета книги – вымышленный персонаж, который, тем не менее, имеет много общего с реальным человеком – одним из главных миллиардеров прошлого века Аристотелем Онассисом, который более 15 лет был в отношениях с оперной дивой Марией Каллас.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Локарно – одном из старейших и престижнейших европейских кинособытий.

В рецензии газеты The Guardian "День рождения" назвали "сильным, уверенным фильмом", а профильное издание Screen International описало картину как "увлекательную историю".

Как сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм выйдет 20 августа 2026 года.

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