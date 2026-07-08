126-летнему дому дали вторую жизнь: хозяева сделали ремонт, но одну вещь так и не выбросили

Побелили стены, провели электричество и воду, а также установили солнечные панели.

Пара отремонтировала дом, которому уже более 120 лет, однако не стала перестраивать его с нуля. Об этом владелица Виктория рассказала в своем TikTok.

По её словам, дом был построен ещё до 1900 года. Она рассказала, что за последний год здание изменилось до неузнаваемости: побелили стены, покрасили пол, провели воду и свет, а также сделали новую электрическую проводку. Впрочем, всё, что можно было оставить от старого, они не выбрасывали.

Виктория показала, что в доме есть прихожая, спальня, кухня, ещё одна комната, ванная и туалет. В одной из спален поменяли окно, а вот старый сундук в углу не трогали – именно такие детали, как она отметила, и сохраняют дух старого сельского дома.

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На кухне, по словам хозяйки, установили простую недорогую технику и холодильник, но плиту и печь оставили на прежнем месте. Виктория поделилась, что это были самые важные элементы, напоминающие о настоящем сельском доме.

Еще одну комнату разделили перегородкой – так появились отдельная ванная и туалет, а пространство стало более удобным для повседневной жизни. Туда же планируют поставить угловой диван. Кроме того, девушка отметила, что в доме сохранился аутентичный уголок со старыми вещами, среди которых угловой стеллаж – его тоже решили не выбрасывать.

Подпись под видео владелица оставила краткую и символическую:

"Место, где отдыхает душа".

Помимо ремонта внутри, на территории установили три солнечные панели – чтобы вырабатывать электроэнергию и сдавать её в сеть по "зелёному тарифу". По словам мужа Виктории, вместе с проектной документацией и согласованиями монтаж длился месяц-два, а обошёлся он в 18–25 тысяч долларов.

Шедевр из заброшенного дома

Ранее УНИАН рассказывал о похожей истории: украинка приобрела старинный каменный дом на хуторе у польской границы, которому более 100 лет, и, вопреки советам соседей снести его, – восстановила.

Крыша здания фактически обрушилась, а перекрытия и балки сгнили, однако под слоем штукатурки на стенах обнаружился хороший известняк – именно это убедило женщину не сносить дом. Реставрация длилась около двух лет.

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