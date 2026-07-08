Зеленский и Навроцкий впервые поговорили после скандала с орденом: что известно

Несмотря на противоречия между странами, лидер Польши неожиданно подчеркнул необходимость поддерживать диалог в связи с общей угрозой со стороны России.

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время ужина лидеров накануне саммита НАТО в Анкаре. По его словам, несмотря на существующие двусторонние разногласия, Варшава и Киев должны поддерживать диалог, поскольку у них есть общий враг – Россия. Об этом Навроцкий заявил после прибытия на саммит НАТО, сообщает"Европейская правда".

Польский президент рассказал, что во время ужина общался со многими мировыми лидерами, в том числе и с Владимиром Зеленским.

"Вчера во время ужина я беседовал со многими мировыми лидерами. Среди них, конечно, был и президент Зеленский. Может, сегодня еще представится возможность поговорить", – сказал Навроцкий.

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Он подчеркнул, что наличие противоречий между странами не должно препятствовать сотрудничеству:

"Мне кажется естественным, когда соседние государства, у которых есть общий враг в лице России, поддерживают диалог, несмотря на определенные двусторонние напряженности".

В то же время польский лидер подтвердил, что его позиция по поводу исторических споров между Киевом и Варшавой не изменилась.

"Моя позиция в отношении двусторонней напряженности неизменна. Думаю, что Польша и вся Европа не могут терпеть прославление солдат УПА, ответственных за гибель 120 тысяч поляков. Но это не исключает нашего диалога", – сказал он.

Навроцкий добавил, что оба государства в равной степени ощущают угрозу со стороны России.

"Мы ощущаем общую угрозу со стороны РФ. Украина сейчас находится в состоянии войны с Россией, а Польша на протяжении веков была с ней в конфликте", – отметил президент.

Что говорят в администрации Зеленского

Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что лидеры Украины и Польши действительно провели краткую беседу в кулуарах саммита НАТО в Акаре.

"Вчера вечером президенты беседовали, это была недолгая беседа, и они договорились, что сегодня попробуют согласовать графики, чтобы еще могла состояться встреча", – сказал Литвин.

Это был первый личный разговор Зеленского и Навроцкого после скандала, связанного с лишением президента Украины ордена Белого Орла.

Украина и Польша – главные новости

Напомним, между Киевом и Варшавой разгорелся скандал, начавшийся на фоне новости о присвоении одному из украинских подразделений наименования "Героев УПА".

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий сообщил в соцсети X, что лишил президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Зеленский отправил награду по почте.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что получил позитивные сигналы от встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его польского коллеги Радослава Сикорского в Варшаве, и отмечал, что у него есть сигналы о том, что украинская сторона ищет пути для смягчения напряженности.

В свою очередь глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что пик напряженности в отношениях с Польшей еще впереди и может наступить уже на этой неделе, ведь 11 июля – годовщина Волынской трагедии.

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