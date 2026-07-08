Нефть еще просачивается, а газ остановился: Ормузский пролив разделили на зоны влияния

Танкеры поодиноко проходят через пролив после серии иранских атак, многие из них разворачиваются и возвращаются назад.

Рано утром в среду, 8 июля, через Ормузский пролив, судя по всему, прошло небольшое количество нефтяных танкеров, несмотря на серию нападений на корабли, что вызвало беспокойство у судовладельцев и заставило по крайней мере один супертанкер развернуться на полпути, пишет Bloomberg.

Шесть нефтяных танкеров прошли через Ормузский пролив всего через несколько часов после того, как три других судна подверглись нападению. Это самое большое количество пострадавших судов со времени вступления в силу в прошлом месяце временного мирного соглашения между США и Ираном.

Однако по крайней мере одно из шести судов – супертанкер Lila Vadinar под флагом Индии – прошло по проливу до края полуострова Мусандам, но затем развернулось. Нестабильная ситуация в Ормузском проливе привела к сокращению объемов транзита в последние дни после всплеска, наблюдавшегося после заключения июньского соглашения.

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Транспортировка сжиженного природного газа практически остановилась после атак 7 июля, среди которых было нападение на танкер из Катара. Обычно около пятой части мировых поставок СПГ проходит через Ормуз, и опасения относительно новых перебоев в работе пролива привели к росту европейских цен на газ примерно на 10% за последние два дня.

Атаки 7 июля стали самой серьезной угрозой для хрупкого мирного соглашения, поскольку США ответили воздушными ударами и отменили разрешение на продажу иранской нефти.

Зоны влияния в Ормузском проливе

К рискам судоходства по проливу добавился ещё один. Судовладельцы теперь вынуждены обдумывать, по какому маршруту двигаться, поскольку риск вызвать недовольство любой из сторон растёт. Коридор, пролегающий вдоль побережья Омана, поддерживается американскими военными, но все чаще становится объектом атак со стороны Ирана.

Другой вариант – маршрут, пролегающий ближе к середине пролива, который, по утверждению Тегерана, он контролирует, но для безопасного прохождения необходимо получить разрешение Ирана. Это подвергает тех, кто им пользуется, рискам, связанным с соблюдением требований и вторичными санкциями.

Все чаще суда просто разворачиваются, поскольку судовладельцы пытаются приспособиться к меняющейся ситуации и колебаниям в требованиях Ирана, при этом некоторые из них возобновляют свои рейсы по маршруту, одобренному Тегераном. По сообщению Reuters, по меньшей мере четыре танкера с нефтью и газом развернулись в Ормузском проливе после нападений на суда.

Движение через Ормузский пролив – главные новости

Накануне катарский танкер Al Rekayyat, загруженный СПГ, был поражён у побережья Омана при выходе из Ормузского пролива. В танкер попал беспилотник или ракета, что вызвало пожар.

Даже в случае возобновления безопасного движения по проливу не исключено, что за свободный проход по нему будут взимать плату сразу две страны – Иран и Оман. Сумма может достигать десятков миллиардов долларов ежегодно.

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