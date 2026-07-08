Более 99% золота Земли лежит на глубине 3000 километров: можно ли его добыть

Современные оценки показывают, что более 99,999% всего золота Земли оказалось заперто в ядре еще более 4,5 млрд лет назад.

Почти все золото на Земле находится в недоступном для человека месте – глубоко в ядре планеты на расстоянии около 3000 километров от поверхности.

Однако ученые обнаружили новые доказательства того, что его часть из ядра постепенно просачивается вверх через мантию, пишет Spacedaily. К такому выводу пришли геохимики из Геттингенского университета. Результаты их исследования свидетельствуют, что материал из ядра смешивается с мантийным плюмом, питающим вулканы Гавайев.

Хотя исследователи не выявили золото непосредственно в гавайской лаве, они нашли первое химическое свидетельство того, что граница между ядром и мантией может быть не настолько изолированной, как считалось ранее.

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Современные оценки показывают, что более 99,999% всего золота Земли оказалось заперто в ядре еще более 4,5 млрд лет назад. В период формирования планеты тяжелые металлы, включая золото, платину и рутений, опустились к центру Земли в процессе разделения ее внутренних слоев.

Именно поэтому в земной коре, доступной для добычи, золота сравнительно мало – не потому, что его недостаточно, а потому, что почти все оно находится слишком глубоко.

Означает ли открытие появление новых месторождений

Авторы исследования подчеркнули, что полученные результаты не свидетельствуют о существовании доступных запасов золота в гавайской лаве.

По мнению ученых, к поверхности поднимается лишь ничтожное количество металла из глубин Земли. Более того, повышенного содержания золота или платины в изученных породах обнаружено не было.

Одна из наиболее вероятных гипотез заключается в том, что в мантийный плюм попадает не сам металл ядра, а тонкий слой оксидов, сформировавшийся на его внешней границе, но он практически не обогащен золотом.

Что это значит для науки

Авторы считают, что их исследование помогает лучше понять процессы, происходящие в недрах Земли. Они подчеркнули, что речь идет исключительно о фундаментальном научном открытии, а не о перспективе добычи золота. Даже если материал ядра действительно медленно достигает поверхности, этот процесс занимает миллионы лет и не способен сформировать пригодные для промышленной разработки месторождения.

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