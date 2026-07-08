У майя еще 2000 лет назад были стоматологи: ученые исследовали древний зуб и были поражены

Исследователи изучили древний моляр с нефритовой инкрустацией.

Древние майя украшали зубы нефритом и пиритом не только ради красоты – новое исследование показывает, что эти инкрустации могли выполнять еще и лечебную функцию, пишет National Geographic.

Зубы с драгоценными камнями археологи находят на памятниках майя уже не одно десятилетие, и долгое время считалось, что это дань моде или ритуалу.

"Эта полость от кариеса была обработана просто идеально", – говорит доктор Элма Вега-Лизама, стоматолог-антрополог и соавтор исследования.

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По её словам, процедура выполнена "очень хорошо" – "аккуратно и чисто".

Зуб хранится в музее Пополь-Вух при Университете Франсиско Маррокина в Гватемале – там находится одна из крупнейших в мире коллекций зубов майя. Его точное происхождение неизвестно, но исследователи полагают, что он происходит из руин Каминальджуй – древнего города, который сейчас почти полностью погребён под современной столицей Гватемалы. По оценкам авторов, зуб относится к классическому периоду – примерно 250–900 годы нашей эры.

Большинство подобных инкрустаций находили на передних зубах, что наводило ученых на мысль о ритуале или статусе. Доктор Марко Рамирес-Саломон, ортодонт из того же университета, отмечает, что инкрустации встречаются у майя как у богатых, так и у бедных, "но они, безусловно, чаще встречаются среди представителей высших социальных слоев". У некоторых состоятельных майя во рту было до восьми камней разных форм и цветов – "они были более грандиозными", – говорит он.

А вот найденный моляр – исключение: это единственный известный случай инкрустации на заднем, почти незаметном зубе. Именно поэтому исследователи заподозрили, что дело здесь не только в эстетике.

Ключевую подсказку дал состав "цемента", которым крепили камни. Исследователи ранее обнаружили в нём следы фосфатов, кальция, растительных масел и даже битума.

"Некоторые из этих герметиков превосходят материалы, используемые в современных зубных пломбах", – утверждает доктор Саломон.

Он добавляет, что современные пломбы могут выпадать ещё при жизни пациента, тогда как древние инкрустации сохранялись веками. По его словам, "эти герметики, вероятно, также обладали антисептическими свойствами" – исследователи зафиксировали меньшее количество повторного кариеса вокруг зубов с инкрустациями.

С помощью трехмерной томографии учёные установили, что камень вставили ещё при жизни человека – об этом свидетельствуют следы кальцификации пульпы, образовавшиеся уже после процедуры. Исходя из состояния зуба, исследователи предполагают, что пациентом был подросток старшего возраста, проживший после операции ещё 5–10 лет.

Электронная микроскопия показала и удивительную точность работы древнего мастера: на коренном зубе заметны округлые следы от примитивного сверла.

Цивилизация майя

Напомним, ранее в Мексике археологи уже находили остатки майя – в глубине биосферного заповедника Калакмуль команда мексиканских и словенских учёных обнаружила ранее неизвестный город, который более 1000 лет скрывался под густыми джунглями. Поселение площадью около 15 гектаров получило название Минанбе – его обнаружили благодаря сочетанию аэросъемки с полевыми исследованиями, а команде пришлось прорубать пятикилометровую тропу сквозь лес, чтобы добраться до объекта.

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