Исследователи бьют тревогу: в Европе популяция аистов сокращается из-за питания на свалках

Отходы, которые птицы потребляют на свалках, можно сравнить с фаст-фудом для человека.

Белые аисты, которые все чаще ищут пищу на свалках, могут извлекать из этого краткосрочную выгоду, но в то же время подвергаться серьезным проблемам со здоровьем. К такому выводу пришли исследователи, изучающие изменения в поведении этих птиц в Европе, пишет The Guardian.

По словам ученых, полигоны бытовых отходов стали для аистов легкодоступным источником пищи. Однако такой рацион, хотя и помогает быстро восполнять запасы энергии, может иметь негативные последствия, которые только начинают проявляться.

Исследователи отмечают, что, с одной стороны, доступность пищи на свалках позволяет птицам быстрее набирать вес, тратить меньше сил на поиски корма и успешнее выращивать потомство. Именно это могло стать одним из факторов восстановления популяции белого аиста, который ещё несколько десятилетий назад считался исчезающим видом. В то же время длительное потребление пищевых отходов может изменять организм птиц.

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Дело в том, что когда-то белые аисты совершали дальние сезонные перелёты между Европой и Африкой. Однако в последние годы часть популяций изменила поведение - поскольку человеческие отходы стали более доступными, чем естественная добыча. На свалках аисты находят остатки человеческой пищи, мяса, насекомых, грызунов и дождевых червей, затрачивая значительно меньше энергии, чем при поиске корма на лугах или болотах. В то же время они вступают в контакт с пластиком, проволокой, стеклом и тяжелыми металлами, что вызывает беспокойство относительно последствий такого способа питания.

Польские аисты стали объектом исследования

Один из авторов работы, аспирант Венского университета ветеринарной медицины Ануступ Бандьопадхьяй, объяснил, что рост объемов мусора в мире создает для диких животных новые возможности для поиска пищи. Однако влияние такого рациона на здоровье аистов остается предметом дискуссий.

Ученые исследовали популяции белых аистов в Польше, где в течение последнего десятилетия птицы все чаще питаются на свалках. При этом большинство этих птиц по-прежнему добывают корм в естественной среде, что позволило сравнить обе группы. Предварительные результаты, представленные на конференции Общества экспериментальной биологии во Флоренции, показали, что аисты, регулярно посещающие свалки, имеют большую массу тела и больше энергетических запасов.

По словам Бандьопадхьяя, такие птицы тратят меньше времени на поиск пищи, а высвободившуюся энергию могут направлять на другие важные процессы, в частности на размножение.

Он также отметил: чаще всего аисты посещают свалки именно в середине сезона размножения, когда птенцы нуждаются в наибольшем количестве корма.

Вместе с пользой растут и риски

В то же время исследователи обнаружили тревожные признаки. У молодых птиц, которым было всего около недели, уже наблюдались повреждения ДНК, связанные именно с питанием на свалках.

Учёные также предполагают, что доступность пищи на свалках может влиять на миграционное поведение аистов. Именно это уже произошло с популяциями в Западной Европе.

Как пояснил Бандьопадхьяй, на Пиренейском полуострове белые аисты, которые раньше полностью мигрировали, постепенно стали частично перелетными или вовсе оседлыми. Этому способствовали как благоприятные климатические условия, так и постоянный доступ к пище на свалках.

Профессор экологии Университета Восточной Англии Альдина Франко отметила, что в этой работе впервые подробно анализируется влияние загрязняющих веществ на организм аистов. По её словам, пищу со свалок можно сравнить с "фастфудом" для птиц.

"Это разлагающаяся пища, которая не отличается высоким качеством, но содержит много энергии. Аисты могут находить остатки стейков, рыбы и любых других продуктов, которые выбрасывают люди", - объяснила она.

В то же время эксперт подчеркивает, что ситуация не является однозначной. Хотя отдельные птицы могут погибнуть из-за токсинов или инфекций, для популяции в целом дополнительный источник пищи часто приносит больше пользы, чем вреда.

Закрытие мусорных свалок может стать новой проблемой

По мнению ученых, ситуация может осложниться из-за изменений в политике Европейского Союза в отношении обращения с отходами. Доступ диких животных к открытым свалкам постепенно ограничивается, что может повлиять на численность, миграцию и успешность размножения аистов, которые уже привыкли к такому источнику пищи.

Альдина Франко отмечает, что этот вопрос требует тщательного обсуждения.

"С одной стороны, мы с удовольствием подкармливаем птиц в своих садах. С другой - органические отходы на свалках являются ресурсом, который мы больше не используем. Возникает вопрос: не стоит ли позволить некоторым видам пользоваться им?" - сказала она.

Эколог напомнила, что до 1980-х годов популяция белого аиста в Европе стремительно сокращалась. Птицы исчезли из нескольких стран, после чего их пришлось заново восстанавливать, в частности в Швеции и недавно в Великобритании.

"Если мы полностью лишим аистов доступа к органическим отходам, не начнёт ли их численность снова сокращаться? На мой взгляд, такой риск существует, и его необходимо учитывать", - подытожила Франко.

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