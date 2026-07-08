Один из крупнейших кинотеатров в мире будет продавать свои кресла: сколько они стоят

В кинотеатре утверждают, что кресла находятся в идеальном состоянии.

Парижский кинотеатр "Grand Rex", построенный в стиле ар-деко и являющийся одним из самых известных в мире, будет продавать часть своих кресел из синего бархата. Об этом пишет Digi24.ro.

Обычные кресла будут стоить 30 евро, а те, на спинке которых вышита надпись "Rex", - 40 евро. Двухместные кресла будут стоить 60 евро в рамках распродажи "по принципу "кто первый пришел, тот и получил"", которая начнется в четверг, 9 июля.

В кинотеатре уверяют, что кресла находятся в "идеальном состоянии". Они происходят из одного из небольших залов, вместимостью около 100 человек. Этот зал в настоящее время планируется реконструировать.

Видео дня

"La Grande Salle", главный зал кинотеатра Le Grand Rex, может вместить до 2 700 человек и входит в число крупнейших в мире. Кинотеатр в стиле ар-деко был открыт в 1932 году показом фильма "Три мушкетера" - экранизации романа XIX века Александра Дюма, снятой режиссером Анри Диамантом-Берже", - напомнили в материале.

Изначально планировалось построить зал вместимостью 5000 мест. Несмотря на то, что этот проект пришлось пересмотреть, в 1930-х годах на сеансах присутствовало более 3000 зрителей.

"Во время войны "Le Grand Rex" был реквизирован нацистами, которые переименовали его в "Deutsches Soldatenkino" - кинотеатр для немецких солдат - и устраивали там кинопоказы для войск, оккупировавших Францию. После освобождения "Пиноккио" стал первым фильмом Диснея, который там показали в 1946 году, а "На крыльях ветра" - в 1950 году. Кинотеатр неоднократно реконструировали. Кресла, выставленные на продажу, остались от недавней реконструкции, проведенной в последнее десятилетие. "Ле Гран Рекс" был признан историческим памятником в 1981 году", - объясняет издание.

Другие интересные материалы

Как писал УНИАН, в Нидерландах есть поселок без автомобилей, который признали одним из самых красивых в мире. Речь идет о Гитгорне, который привлекает тех, кто ищет спокойного отдыха и пейзажей, совершенно отличных от привычных в больших городах.

Также сообщалось, что на испанском побережье автобусная станция стоимостью 1,5 миллиона евро будет иметь форму жареной рыбы. Речь идет о комплексе, который будет построен в транспортном узле и будет иметь пассажирский терминал площадью 150 кв. м.

Вас также могут заинтересовать новости: