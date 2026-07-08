Воздушные силы сбили российский боевой самолет

Предположительно, речь идет об истребителе Су-34.

В Воздушных силах сообщили об уничтожении российского самолета, но какого именно, пока не указывается.

"Сегодня был уничтожен еще один российский самолет-террорист – хорошие новости от Воздушных сил", – отмечается в сообщении.

По предварительной, но пока не подтвержденной информации, речь идет о российском истребителе-бомбардировщике Су-34.

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По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 8 июля российские оккупанты потеряли с начала полномасштабного вторжения 436 самолетов и 353 вертолета.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, в мае 2025 года лучным выстрелом из ПЗРК "Игла" военный 58-й бригады на псевдо "Талиб" сбил российский Су-25.

Тогда в 58ОМБ имени гетмана Ивана Выговского сообщили, что это уже не первый самолет, который он сбил: среди его "трофеев" – 4 самолета и 2 "Шахеда".

В ОСУВ "Хортица" тогда сообщали, что самолет сбит на Восточном направлении.

Су-25 известен по неофициальному прозвищу "Грач" – это советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Он встал на вооружение СССР в 1981 году. Самолет предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

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