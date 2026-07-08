'Опасное и неверное толкование войны': Залужный предостерег Украину от ошибки

Пока все радуются дефициту бензина в РФ и ограниченному продвижению ВСУ на фронте, Залужный призывает взглянуть на ситуацию шире.

Текущие успехи Украины в войне нельзя автоматически воспринимать как признак скорого завершения конфликта. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Он скептически оценил часто звучащие в последние недели прогнозы о якобы неизбежном поражении Москвы. Такие выводы основываются на успешных украинских ударах по логистике, критической инфраструктуре и постепенном истощении российских военных возможностей. Залужный считает такие оценки ошибочной интерпретацией общей картины войны.

"Это опасное и неверное толкование войны. (...) Современная война больше не вознаграждает тактические победы так, как это было раньше. (...) Это уже не война быстрых маневров. Это война на истощение", – пишет он.

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Бывший главнокомандующий отмечает, что нынешний этап боевых действий превратился в изнурительное противостояние, в котором даже незначительное продвижение требует непропорционально больших ресурсов. По его мнению, сегодня ни одна из сторон не располагает достаточными возможностями для достижения решающей военной победы. Россия не способна полностью оккупировать Украину, но и Украина пока не может освободить все оккупированные территории военным путем.

"Все более эффективные удары Украины по российской логистике и критически важной инфраструктуре нанесли Москве реальные потери. Но эти атаки являются дорогостоящими, технологически сложными и, в конечном итоге, взаимными. Россия сохраняет способность наносить ответный удар с такой же или большей силой", – отметил экс-главком.

Генерал подчеркивает, что в Кремле это тоже понимают и делают ставку не на быстрое наступление, а на экономическое, военное и психологическое истощение Украины, полагаясь на превосходство России в человеческих и промышленных ресурсах.

Залужный обращает внимание на то, что современный конфликт уже давно вышел за рамки борьбы за отдельные населенные пункты. Решающим фактором стала инфраструктура войны.

"Линия соприкосновения по-прежнему важна с военной точки зрения, особенно в рамках любого будущего территориального урегулирования, но она уже не является единственным определяющим фактором стратегического успеха. Конфликт перерос в борьбу за логистику, промышленные мощности, критическую инфраструктуру, противовоздушную оборону и, в конечном итоге, устойчивость общества", – объясняет генерал.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, по мнению российского экономиста Владислава Иноземцева, экономические проблемы сами по себе не заставят Кремль прекратить войну, ведь государственный сектор остается устойчивым и способным финансировать военные расходы.

Наиболее уязвимы малый бизнес и частный сектор, которые страдают от дефицита топлива и финансовых ресурсов, но общество РФ уже имеет опыт длительного терпения экономических потерь. По его словам, реальные изменения возможны только в результате масштабного социального недовольства или протеста элит, а не из-за статистики инфляции или долга.

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