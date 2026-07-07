Молодая кукуруза в початках приготовится очень быстро, если приготовить её таким методом.

Нежная молодая кукуруза считается одним из любимых летних лакомств украинцев. Нельзя провести лето и ни разу её не попробовать. Но чтобы зерна были действительно мягкими и сладкими, их нужно правильно сварить. Не все знают, как приготовить кукурузу без плиты и кастрюли - это действительно возможно. Один хитрый метод поможет добиться идеального вкуса за считанные минуты.

Как варить кукурузу за 5 минут в микроволновке

Самым быстрым способом приготовления овоща считается вовсе не варка и не запекание. Молодая кукуруза в микроволновке будет готова всего за несколько минут. Этот способ обрел огромную популярность за простоту и удобство.

Сварить овощ таким образом можно двумя методами - в целлофане и в бумажных салфетках. Сначала расскажем, как приготовить кукурузу в микроволновке в пакете. Очистите початки от листьев и положите в кулёк, на дне которого налито немного воды. Завяжите упаковку и проткните зубочисткой в некоторых местах. Выложите в миску и поставьте в микроволновку на 2-3 минуты при максимальной мощности.

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Затем аккуратно достаньте блюдо - пакет будет очень горячим. Попробуйте овощ на вкус - он должен быть таким же сочным и нежным, как сваренный на плите.

Не менее нежной получается кукуруза в микроволновке в бумажном полотенце. Обильно смочите салфетки водой и обложите ими почищенный кочан. Положите на тарелку и готовьте 4-5 минут на максимальной мощности. Если готовите сразу два початка, увеличьте время до 8 минут.

Как правильно сварить кукурузу на плите

Если нет микроволновки, овощ можно приготовить по-старинке: на плите. Казалось бы, все знают, как варить кукурузу в кастрюле. Но даже в таком простом деле стоит запомнить несколько нюансов.

Перед тем, как варить кукурузу, не чистите початок от листьев. Они нужны, чтобы "запечатать" сок внутри зерен и предотвратить пересыхание. Так овощ будет сочным.

В целом процесс приготовления простой. Положите кочаны с листьями в холодную воду и поставьте на средний огонь. Готовьте овощи до 20 до 60 минут после закипания - чем моложе початок, тем меньше нужно времени. Если вам интересно, нужно ли солить воду при варке кукурузы, то делать этого не стоит. Соль "вытягивает" сок из зерен, делая их сухими и твердыми. Для сочности в кастрюлю лучше всыпать чайную ложку сахара.

И последний нюанс - для варки выбирайте именно пищевые сорта кукурузы, а не кормовые. Последние предназначены для домашнего скота, поэтому даже после 2 часов варки останутся жесткими и безвкусными.

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