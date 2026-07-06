Разбираемся, чем побрызгать смородину от тли и можно ли обрезать верхушки кустов, которые уже атаковал вредитель.

На смородине созревают ягоды, но многие замечают тревожную картину: на молодых ветках верхушки скручиваются, листья деформируются и темнеют, а внутри прячутся целые колонии тли.

Часто многие в такой ситуации начинают без разбора обрывать или срезать поврежденные листья, или же сразу хватаются за опрыскиватель. Однако не все эти действия идут кусту на пользу.

Рассказываем, чем побрызгать смородину от тли и можно ли обрезать макушки у смородины без вреда для будущего урожая.

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Когда обрезать верхушки у черной смородины, которые повредила тля

Самая распространенная ошибка многих дачников в этой ситуации - в панике обрывать или срезать скрученные листья на смородине. На самом деле эта культура быстро восстанавливается, поэтому, если повреждения небольшие, ее лучше обработать от вредителей. Листья постепенно расправятся, а новые побеги продолжат нормально развиваться.

Однако бывают случаи, когда без обрезки не обойтись. Нужно смотреть: если верхушка побега сильно скрутилась , а листья превратились в плотный комок - такой прирост уже не восстановится. В этом случае его лучше удалить.

Как обрезать кусты смородины правильно? Срез делают над почкой, которая направлена наружу куста, а не внутрь. Точно так же, как, к примеру, обрезают розы. Такой способ помогает сохранить правильную форму растения, улучшает проветривание и стимулирует рост новых здоровых побегов.

Чем обработать смородину от тли

Во время созревания ягод использовать сильные химические препараты не советуют - лучше выбрать биопрепараты. Один из самых популярных вариантов - Фитоверм, он разрешен даже когда культура плодоносит.

Обычно разводят 8-10 мл препарата на 1 литр воды. Срок ожидания составляет всего двое суток, поэтому уже через 48 часов после опрыскивания ягоды можно собирать.

Чтобы биопрепарат дал максимальный эффект, важно соблюдать несколько правил:

опрыскивайте кусты в теплую погоду - при температуре около +25 °C и выше средство действует значительно эффективнее;

тля прячется в скрученных листиках, поэтому, если опрыскать их сложно, можно аккуратно окунуть верхушки в небольшую емкость с приготовленным раствором;

лучшее время для обработки - теплый вечер после захода солнца, за ночь препарат успеет подействовать, а пчелы в это время уже не летают.

Через два-три дня после обработки осмотрите кусты: если все сделано правильно, новые побеги будут расти уже без признаков поражения тлей.

Ранее мы рассказывали, чем подкормить смородину и крыжовник в июле.

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