Небо стало красным: Силы обороны ударили по аэродрому и двум НПЗ России, – Генштаб

Также под обстрелом оказались мосты и танкеры.

Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области и по двум нефтеперерабатывающим заводам РФ в Саратовской области и в Татарстане. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении говорится, что на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе в ночь на 8 июля были зафиксированы взрывы и пожар.

Отмечается, что этот НПЗ входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Его проектная мощность – около 7 млн тонн нефти в год, он производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которые используются, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

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В Генштабе сообщили, что нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Республика Татарстан), зафиксированы взрывы и пожар.

"ТАИФ-НК" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ, в состав которого входят собственно НПЗ, завод по производству бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Проектная мощность предприятия по переработке нефти составляет более 7 млн тонн в год, а с учётом всех видов сырья комплексная мощность превышает 8 млн тонн. Продукция завода – дизельное топливо, бензины, авиатопливо и другие нефтепродукты, задействованные в обеспечении экономики и военной логистики РФ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчера были поражены автомобильные мосты в районах Уразового и Шелаевого Белгородской области РФ, которые использовались противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Речь идет и о поражении шести танкеров теневого флота в Чёрном и Азовском морях.

Потери России

Как сообщал УНИАН, крупнейший в РФ Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил работу после украинской атаки дронами. Удар по предприятию был нанесен 6 июля подразделениями Сил специальных операций ВСУ.

Журналисты Reuters отметили, что остановка работы завода, являющегося крупнейшим производителем бензина в России, вероятно, усугубит дефицит топлива по всей стране. По словам источников агентства, в результате удара загорелась и была повреждена установка первичной перегонки нефти CDU-10, на долю которой приходится около 38% производственной мощности завода (24 580 метрических тонн в сутки).

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