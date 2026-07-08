Россия нашла способ глушить Starlink, чтобы уничтожать украинские дроны, - Reuters

Большинство атак украинских беспилотников выполняются с использованием системы Starlink и ранее она считалась невосприимчивой к подавлению.

Российские войска пытаются противостоять украинским атакам беспилотников, устанавливая мощные системы подавления для нарушения работы спутниковой интернет-системы Starlink Илона Маска.

Об этом сообщили Reuters командиры и пилоты украинских беспилотников. По их словам, Россия сейчас разрабатывает множество способов противодействия ударам средней дальности, рассказали командиры и пилоты беспилотников 422 полка беспилотных систем, который работает в Запорожской области.

Они отметили, что методы России по защите топлива и других военных поставок варьируются от сокрытия грузов в гражданских автомобилях до использования сложных электронных устройств подавления для блокировки соединений, используемых для управления беспилотниками.

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Устройства подавления были установлены Россией вблизи городов и военных объектов, в том числе некоторые, способные нарушить работу систем Starlink.

Примечательно, что большинство атак украинских беспилотников выполняются с использованием системы Starlink и ранее она считалась в значительной степени невосприимчивой к подавлению.

Издание отметило, что по словам Сергея Бескрестнова, советника Министерства обороны, РФ развертывает систему радиоэлектронного подавления под названием "Волна Куполь Гарант", излучающую сигнал, достаточно сильный, чтобы блокировать связь Starlink на территории площадью около 20 кв км.

Он добавил, что на данный момент обнаружено около 10 таких систем, которые стали вайжно целью для украинских беспилотников. Издание отметило, что 422 полк принимал участие в операциях по поражению двух таких систем, включая одну, которая была поражена через несколько часов после обнаружения.

"Как только мы нанесли удар по этому объекту, наши беспилотники, оснащенные Starlink, полетели без проблем", - прокомментировал командир экипажа с позывным Диригент.

Другие хитрости оккупантов

Командиры и пилоты беспилотников также рассказали о некоторых тактиках, которые Москва использует для защиты топлива и других грузов:

"Мы попадали в водовозы, и они горели, потому что внутри был бензин. Мы попадали в покрашенные молоковозы, в которых было дизельное топливо".

По словам командиров, российские войска теперь используют небольшие колонны топливозаправщиков, охраняемые пикапами с установленными пулеметами, едут по небольшим дорогам, чтобы избежать наблюдения, и используют гражданский транспорт для перевозки грузов.

Военная разведка Украины сообщила Reuters, что российские войска используют небольшие гражданские автомобили, квадроциклы и мотоциклы для перевозки топлива, боеприпасов и продовольствия на фронт.

Они также используют замаскированные блиндажи, заброшенные здания и сельскохозяйственные постройки для сокрытия запасов, а также гражданские автозаправочные станции для хранения топлива для военных, добавили в разведке.

Что говорят эксперты

Старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что украинские дроновые удары средней дальности, возможно, являются самым важным событием на поле боя в этом году, но Москва начинает добиваться определенных успехов в противодействии им.

"Если они нарастят производство средств радиоэлектронной борьбы, они могут затруднить проведение кампании ударов средней дальности", - высказал мнение эксперт.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, разработка Украиной дешевых беспилотников, способных точно поражать цели в десятках километров за линией фронта и управляемых через Starlink, изменила ход войны.

В этом году Украина атаковала линии снабжения, хранилища топлива, объекты ПВО и командные центры, нарушая логистику российских войск и вызывая нехватку топлива в том числе и в оккупированном Крыму.

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