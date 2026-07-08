9 июля в Украине станет еще прохладнее, дожди и грозы не прекратятся (карта)

Особенно низкая температура ожидается на западе страны.

В середине недели, 9 июля, украинцев ждет преимущественно пасмурная и мокрая погода. Дожди, местами ливни, пройдут практически по всей стране. На Левобережье ожидаются грозы, во время которых могут быть шквалы. Температура снизится еще на несколько градусов практически по всей стране. Холоднее всего будет на западе, +16°...+20°, а на крайнем востоке разогреет до "тридцаток". Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +12°, днем +22°, дождь.

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +12°, днем +17°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +18°, дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +11°, днем +18°, дождь.

В Тернополе 9 июля ночью +11°, днем +18°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +11°, днем +18°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +12°, днем +17°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем будет +19°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +13°, днем +20°, дождь.

В Виннице завтра будет +12°...+20°, переменная облачность, дождь.

В Житомире в четверг ночью +12°, днем +19°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+21°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах завтра ночью +16°, днем +23°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +23°, переменная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +17°...+18°, дождь, гроза.

В Одессе 9 июля - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +25°.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +24°, пасмурно, дождь, гроза.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +18°, днем +24°, дождь.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +22°, пасмурно, дождь с грозой.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +18°, пасмурно, дождь с грозой.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +17°, днем +24°, пасмурно, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +21°, пасмурно, дождь с грозой.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +18°...+22°, дождь с грозой.

В Краматорске завтра будетпеременная облачность, температура ночью +16°, днем +27°, дожди с грозами.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +31°, дожди с грозами.

Какой праздник 9 июля, приметы погоды

9 июля - святого великомученика Панкратия, епископа Тавроменийского. По приметам, если в этот день сухая и теплая погода, то лето будет урожайным.

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