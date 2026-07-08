Можно ли мыть овощи пищевой содой: эксперты предупредили о нескольких нюансах

Пищевая сода лучше всего действует на твердые овощи.

Мытье овощей перед употреблением - важный этап обеспечения пищевой безопасности. Однако вы, возможно, слышали, что добавление пищевой соды может сделать этот процесс еще более эффективным, помогая удалить грязь и некоторые поверхностные остатки. Поэтому эксперты объяснили для martha stewart, когда стоит попробовать замачивание в растворе пищевой соды и как это делать безопасно.

Прежде чем доставать пищевую соду, важно понять, что она может, а что не может. Эксперты говорят, что пищевая сода образует слабощелочной раствор, который помогает размягчить поверхностную грязь и удалить некоторые остатки пестицидов с овощей.

"Исследования показали, что она может сделать некоторые пестициды, в частности фунгицид тиабендазол и инсектицид фосмет, менее стойкими и более легко смываемыми", - отмечает Джессика Гэвин, сертифицированный специалист по пищевым продуктам, кулинарный исследователь и основательница компании "Jessica Gavin".

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Однако сода не может удалить пестициды, которые уже успели впитаться в овощи и фрукты.

Специалисты говорят, что пищевая сода лучше всего действует на твердые овощи, однако ее не рекомендуют использовать для нежных продуктов. Как подчеркнула диетолог Кимберли Бейкер, чрезмерное замачивание или мытье может повредить нежные овощи и повлиять на их текстуру и качество.

Важно помнить, что пищевая сода не является дезинфицирующим средством. Эксперты отмечают, что, хотя она может помочь удалить грязь и некоторые остатки пестицидов, она не уничтожает бактерии, вирусы или паразитов.

"Хотя пищевая сода может помочь размягчить некоторые поверхностные загрязнения, она не дезинфицирует продукты полностью и не удаляет патогенные микроорганизмы, которые прочно прикрепились, застряли в щелях или проникли внутрь фруктов и овощей. После мытья продукты следует хранить отдельно от сырых или немытых продуктов, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение, которое может способствовать распространению вредных бактерий и повысить риск заболевания", - объяснила доктор наук Ванесса Коффман, директор альянса "Stop Foodborne Illness".

Как безопасно использовать пищевую соду для мытья овощей?

Гэвин советует смешать одну чайную ложку пищевой соды с 2 стаканами холодной воды в большой миске. Полностью погрузите овощи и оставьте их замачиваться не более чем на 15 минут, время от времени перемешивая, чтобы отделить грязь и остатки. Затем тщательно промойте их под прохладной водой, а после высушите перед хранением или употреблением овощей.

"Вы можете легко увеличить или уменьшить объем раствора по мере необходимости - просто соблюдайте то же соотношение пищевой соды к воде и используйте достаточное количество жидкости, чтобы полностью покрыть овощи", - добавляет она

Лучшие овощи для мытья пищевой содой

брокколи;

цветная капуста;

картофель;

морковь;

огурцы;

сладкий перец.

Овощи, которые не следует мыть с содой

шпинат;

капуста кале;

салат;

грибы;

другие нежные листовые овощи.

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