'ПриватБанк' снизил цены на валюту: курс доллара и евро на 8 июля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 8 июля, снизился на 10 копеек и составляет 44,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 51,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 50,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" остался без изменений и составляет 44,84 гривни. При этом курс евро при оплате картой также не изменился и составляет 51,28 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 8 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,51 гривни за доллар. То есть украинская валюта укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По данным регулятора, по отношению к евро гривня при этом ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,88 гривни за один евро, то есть национальная валюта потеряла всего 1 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины 8 июля потерял 9 копеек и составляет 44,75 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,26 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 51,21 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,59 гривни за евро.

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