Эрдоган назвал путь к миру в Украине и пообещал военную помощь

Турция будет вносить вклад в инициативу PURL по закупке американского оружия через НАТО для Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа относительно необходимости установления мира в войне России против Украины. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Эрдоган сказал во время открытия заседания Североатлантического совета в рамках саммита лидеров НАТО в Анкаре.

"Когда речь идет о войне в Украине, у президента Трампа есть своё видение мира, которое я разделяю. Я считаю, что все, что нужно Украине, должно быть обеспечено из наших запасов. Мы предлагаем Украине нашу военную поддержку, и кроме того, в рамках возможностей PURL мы также будем вносить свой вклад, удовлетворяя потребности Украины", - заявил Эрдоган.

Вместе с тем, как подчеркнул турецкий лидер, продолжая поддерживать Украину, нужно также "поощрять Россию к миру".

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Эрдоган заявил, что необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся каналы связи.

Турция и война в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Эрдоган неоднократно предлагал провести прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

В апреле 2026 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с инициатором войны, российским диктатором Владимиром Путиным при участии президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

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