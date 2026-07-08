Спецслужбы России готовы 'убрать' Путина: командир 'Ахиллеса' объяснил, как это буде

По словам Федоренко, финансово-экономический крах России из-за продолжения войны может привести к расколу страны на "этнические группы порабощенных народов, проживающих на её территории".

Спецслужбы внутри России с готовностью "уберут" кремлевского диктатора Владимира Путина и "сунут свою морду в кормушку, чтобы пить из финансово-экономических потоков". Об этом в интервью "Телеграфу" сказал Юрий Федоренко, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес".

Отвечая на вопрос о разнице в количестве мобилизационных ресурсов у нас и у россиян, он отметил, что математически противник должен был завоевать всю территорию Украины в течение недели. "А сейчас уже 4,5 года. Украинцы восстали и сказали: "Нет! Мы нарушаем правила", – подчеркнул военнослужащий.

Более того, говорит он, мы обеспечиваем стабильность линии боевого столкновения, происходит частичная деоккупация определенных территорий, то есть улучшение тактического положения. И уже сегодня роботизация поля боя заменяет людей.

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"Поэтому говорить о том, что в какой-то момент наступит критическая точка, не стоит. У нас есть запас прочности для ведения боевых действий. Плюс при надёжном финансировании от наших партнёров мы можем привлекать тех, кто готов воевать за Украину против РФ за финансовое вознаграждение. И таких людей в мире хватает", – подчеркнул Федоренко.

Раскол России

Да, считает он, при надежной организации работы "мы не дойдем до того предела, когда не будет никого и ничего". А технологическое развитие может дать нам возможность "зажать" Россию так, что им придется выбирать: либо они заканчивают войну, либо продолжают ее и терпят финансово-экономическое фиаско.

"И это может привести к расколу самой РФ на те этнические группы порабощенных народов, которые там живут. Особенно учитывая, какое количество российской земли находится в долгосрочной аренде у Китая. Они очень быстро заберут своё. Земля, которая на 99 лет в аренде, считайте, что это уже не земля России", – подчеркнул командир.

Борьба между кланами

На вопрос, заставляет ли текущее не самое лучшее экономическое положение Россию задуматься о прекращении войны, он отметил, что внутри России продолжается борьба между двумя кланами.

"Первый клан – военные. У них сейчас звездный час: награды, почести, финансовые потоки, и у них все хорошо. К ним прислушивается Путин, но они постоянно подают ему недостоверную информацию. Он не владеет реальной информацией о положении дел. А военные говорят: "Надо продолжать войну". Потому что для них это кормушка на данный момент", – рассказал Федоренко.

Второй клан, говорит он, – это спецслужбы внутри России, которые "как раковая опухоль пронизали всю Россию, весь финансово-экономический блок".

"Они питаются за его счёт. Поэтому спецслужбы очень прислушиваются к той информации, которую предоставляют экономисты и финансисты в России. Они говорят: "Хватит! Навоевались. Надо остановиться, пока еще не поздно". Они с готовностью готовы убрать Путина, списать на него все беды, которые произошли, и сунуть в корыто свою морду для того, чтобы пить из финансово-экономических потоков", – сказал военнослужащий.

Инъекция для Путина

Да, отмечает Федоренко, если мы продолжим в том же духе и будем наращивать потенциал по уничтожению России на оперативно-тактическом и оперативно-стратегическом уровнях, то "мы можем дойти до предела, когда диктатор Путин умрет от инъекции, которая вызовет инфаркт или инсульт".

"Это спишут на возраст, а потом спишут на Путина все беды, которые были причинены украинскому и российскому народам, ведь свой народ он тоже мучает и держит в заложниках. Это и станет важной предпосылкой для долгосрочного завершения активной фазы боевых действий", – сказал командир.

Пассивная фаза войны

В то же время он отметил, что "война будет продолжаться всегда, пока будут существовать РФ и Украина".

"Когда замолчат пушки, начнется пассивная фаза войны. Это давление на нас через дешевое сырье, энергоресурсы, коррупцию, аффилированных политиков. И мы должны найти в себе смелость и мужество, чтобы устоять перед теми искушениями, которые возникнут. Выявить тех, кто готов сотрудничать с Россией, и заблокировать их", – подчеркнул Федоренко.

Кроме того, подчеркнул он, нужно будет перейти к подготовке украинской армии по израильскому сценарию, то есть подготовить весь украинский народ.

"И противник, оценивая и понимая, что от старого до малого каждый умеет воевать, как это происходит в Израиле, тысячу раз подумает, стоит ли нападать прямой войной", – сказал командир.

Российская угроза: последние новости

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия "не является источником угрозы для Европы". Впрочем, он пригрозил европейским странам, если они будут "игнорировать опасения Москвы".

Также Песков обвинил лидеров Европы в популизме и русофобии. Он назвал расчет Европы на стратегическое поражение России "самой большой ошибкой в истории".

Кроме того, Песков заговорил о возможности применения ядерного оружия, если возникнет "угроза существованию российского государства".

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