Почему розы плохо цветут: 9 ошибок садоводов и способы их избежать

Даже неприхотливые сорта роз могут перестать цвести и начать болеть из-за неправильного ухода.

Розы считаются одними из самых красивых садовых растений, однако добиться их пышного цветения удается не всем. Как гооворится на сайте Марты Стюарт, чаще всего проблема связана не с сортом, а с ошибками в уходе.

Для начала необходиво выбрать правильно место. Розам необходимо не менее шести часов солнечного света в день. Если кусты растут слишком близко к деревьям, заборам, стенам или другим растениям, им не хватает света и циркуляции воздуха. В таких условиях значительно возрастает риск грибковых заболеваний.

Второй ошибкой является выбор сорта без учета его особенностей. Перед покупкой стоит изучить особенности выбранного растения: его устойчивость к болезням, морозам и требования к уходу. Даже сорта, заявленные как неприхотливые, нуждаются в правильной агротехнике.

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Ошибка №3 - полив сверху вниз. Поливать розы по листьям не рекомендуется. Влага, задерживающаяся на листьях и цветках, создает благоприятную среду для развития грибковых инфекций. Лучше направлять воду непосредственно под корень. Если же поливать по листья, то делать это следует утром, чтобы они успели высохнуть.

Также важно помнить, что розам нужна умеренно влажная почва. Перелив может привести к загниванию корней, а пересыхание – к ослаблению растения и плохому цветению. Обычно достаточно обильного полива один-два раза в неделю, ориентируясь на погоду и состояние почвы.

Правило №5 - обрезка. Без регулярной обрезки куст хуже проветривается и чаще болеет. Однако слишком сильная обрезка тоже вредна. Один раз в год рекомендуется удалить сухие, слабые и поврежденные побеги, а также проредить центр куста для лучшей циркуляции воздуха.

Опавшие лепестки и зараженные листья нельзя оставлять под кустами или отправлять в компост. Они могут стать источником грибковых инфекций. Также важно использовать чистый и острый секатор, дезинфицируя его после работы с каждым растением.

Кроме того, не следует бороться со всеми насекомыми. Многие опыляют растения или уничтожают вредителей. Поэтому вместо сильных инсектицидов лучше применять щадящие средства и удалять вредителей вручную, сохраняя полезных насекомых.

Ошибка №8 - чрезмерное внесение удобрений. Пожелтение листьев не всегда означает нехватку питания. Избыток минеральных удобрений способен повредить корни и ухудшить состояние почвы. Гораздо полезнее использовать компост, а весной вносить органические удобрения длительного действия.

И наконец, если не срезать отцветшие бутоны, растение начинает тратить силы на образование семян, а не на новые цветы. Регулярное удаление увядших соцветий стимулирует повторное цветение. Прекращать эту процедуру следует за несколько недель до первых осенних заморозков, чтобы роза успела подготовиться к зимнему покою.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какие цветы без полива спокойной переживут жаркое лето.

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