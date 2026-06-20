В Киеве временно сменят работу метро и наземного транспорта: детали

Две станции метро вообще закроют для пассажиров.

В Киеве в воскресенье, 21 июня, в связи с проведением публичных мероприятий в центральной части города временно изменят режим работы некоторых станций метрополитена и маршруты некоторых троллейбусов и автобусов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что станции метро "Площадь Украинских Героев" и "Дворец спорта", а также пересадочный узел между ними не будут работать для пассажирских перевозок с начала движения поездов и до завершения мероприятий. В этот период поезда будут проходить мимо этих станций без остановки.

Ограничения будут действовать в первой половине дня. Также с начала движения и ориентировочно до 14:00 изменятся маршруты троллейбусов № 4, 5, 7, 8, 17 и автобусов № 24, 62, 109, 110, 111, 114, 118-Д.

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Пассажирский транспорт будет курсировать:

троллейбусы № 4, 5, 7, 8, 17 – соответственно от просп. Свободы, ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смилянской, пл. Космонавтов до бульв. Тараса Шевченко по своим маршрутам, далее – по ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченко, далее по своим маршрутам;

автобусы № 24 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ул. Бассейной по собственному маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского (в обратном направлении ул. Жилянская – ул. Шота Руставели) – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный";

автобусы № 62 – от Ботанического сада до ул. Бассейной по своему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец спорта" – ул. Рогнидинская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная;

автобусы № 109 – от ст. м. "Харьковская" до ул. Антоновича по своему маршруту, далее – ул. Гетмана Павла Скоропадского – площадь Украинских Героев – ул. Большая Васильковская, далее по собственному маршруту до ст. м. "Харьковская";

автобусы № 110, 111 – соответственно от ул. Милославской, Дарницкой площади до Европейской площади;

автобусы № 114 – от ул. Милославской до ул. Крещатик по своему маршруту, далее – Майдан Независимости – ул. Михайловская – ул. Большая Житомирская (в обратном направлении – Владимирский проезд) – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова (в обратном направлении – ул. Леонтовича) – бульв. Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный";

автобусы № 118-Д – от ст. м. "Лесная" до ул. Бассейной по собственному маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского (в обратном направлении – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели) – просп. Берестейский, далее по собственному маршруту.

Пассажиров просят учитывать временные изменения при планировании поездок по городу.

Транспорт столицы – главные новости

Как писал УНИАН, с 25 апреля по 30 ноября в Киеве будут действовать ограничения движения транспорта и пешеходов возле станции метро "Черниговская". Ограничения связаны с началом капитального ремонта путепровода.

Уже с 15 июля в столице стоимость разового проезда в общественном транспорте вырастет до 30 гривен. Последний раз стоимость проезда в столице пересматривалась в 2018 году.