Проезд в Киеве подорожает сразу в четыре раза

В столице предлагают повысить стоимость разового проезда в общественном транспорте до 30 гривень уже с 15 июля. Ввести новые тарифы планируют после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Последний раз стоимость проезда в столице пересматривали в 2018 году. Необходимость обновления тарифов объясняют потребностью приблизить их к экономически обоснованному уровню и ростом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда, содержание инфраструктуры и сокращением пассажиропотока", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом, планируется ввести систему скидок при пополнении транспортной карты. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20–29 – 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 – 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит примерно 23,3–23,6 грн.

Предлагаемые цены на месячные проездные:

46 поездок – 1 088 грн;

62 поездки – 1 463 грн;

92 поездки – 2 156 грн;

124 поездки – 2 888 грн.

Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 875 грн.

Отдельно планируется ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.

Для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные:

на 24 часа – 375 грн;

на 48 часов – 563 грн;

на 72 часа – 750 грн.

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА отметили, что нынешняя стоимость проезда в Киеве остается одной из самых низких среди крупных городов Украины.

По расчетам транспортных предприятий, экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн – в наземном коммунальном транспорте.

7 апреля в КГГА заявили о планах пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте столицы. По словам мэра Киева, подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики вынуждает приблизить стоимость проезда к экономически обоснованной.

Транспортный аналитик Александр Гречко рассказывал, что себестоимость проезда в метрополитене столицы составляет 26 грн, а в наземном транспорте – 21 грн за поездку. В общественной организации "Пассажиры Киева" критикуют официальные цифры, которые приводят в КГГА, называя их манипулятивными.

Ранее сообщалось, что в Киеве цена проезда на некоторых маршрутках выросла на 5 гривень. Таким образом, стоимость проезда в маршрутках составляет 20 гривень.

