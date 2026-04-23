В Киеве один из районов более полугода будет без трамвая: названа причина

С 25 апреля по 30 ноября в Киеве будут действовать ограничения движения транспорта и пешеходов возле станции метро "Черниговская". Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Ограничения связаны с началом капитального ремонта путепровода на пересечении ул. Миропольской с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена. На период выполнения работ движение по путепроводу будет полностью ограничено", – говорится в сообщении.

В КК "Киевавтодор" пояснили, что ремонт необходим для того, чтобы объект оставался безопасным и исправным при интенсивном использовании.

Видео дня

По информации КГГА, соответственно изменят организацию дорожного движения, а также работу общественного транспорта. Для обеспечения сообщения КП "Киевпастранс" введет дополнительные временные маршруты.

По информации КП "Киевпастранс", с 25 апреля закроют движение трамваев №№ 4, 5, 27, 28, 32, 35 и автобусов №№ 59, 2-ТР. В то же время организуют движение:

трамваев № 22-К – от Завода железобетонных конструкций до ст. м. "Лесная";

трамваев № 23-К – от Дарницкого вагоноремонтного завода до ст. м. "Лесная";

трамваев № 33-К – от Дарницкого вагоноремонтного завода до ст. м. "Лесная";

временных трамваев № 25 "Ст. м. "Позняки" – Завод железобетонных конструкций": просп. Петра Григоренко – ул. Анны Ахматовой – ул. Тростянецкая – ул. Дениса Антипова – ул. Ялтинская – ул. Бориспольская. А также автобусов № 33-Т, № 70-Д, № 118-Д.

В коммунальной корпорации просят водителей и пешеходов учитывать временные ограничения, заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Состояние мостов в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве сложная ситуация с мостами. Член-корреспондент НАН Украины Александр Шимановский, возглавляющий институт, который проектировал мост имени Е.О. Патона, отмечал, в частности, что если срочно не начать его ремонт, то могут полностью разрушиться некоторые конструкции, что приведет к человеческим жертвам и коллапсу всей транспортной инфраструктуры столицы.

Вас также могут заинтересовать новости: