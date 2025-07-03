Из-за остановки нескольких центральных станций подземки проезд на такси иногда превышает 600 гривень.

Сегодня вечером, 3 июля, в Киеве из-за воздушной тревоги частично ограничили движение поездов на красной и зеленой линиях метро.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале. Отмечается, что движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Политехнический институт". А движение поездов по зеленой линии осуществляется от станции "Сырец" до станции "Печерская", от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Станции метро "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Университет", "Вокзальная", а также станции "Выдубичи", "Зверинецкая" и "Славутич" работают только в режиме укрытия.

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Из-за этого в столице резко выросли цены на такси. Так, например, стоимость поездок в сервисе Uber на большие расстояния с правого на левый берег достигает более 600 гривень.

Обновлено в 19:25: В КГВА обновили информацию о движении поездов в метро. Так, на красной ветке движение поездов осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Берестейская". Промежуточные станции работают в режиме укрытия.

На зеленой линии поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Печерская" и от станции "Осокорки" до "Красный хутор". Станции метро "Выдубичи", "Зверинецкая", "Славутич" работают только в режиме укрытия.

Обновлено в 19:30: После отбоя воздушной тревоги метрополитен возобновляет нормальный режим работы и постепенно восстанавливает обычный график движения поездов.

Работа метро

Напомним, в ночь на 6 июня Россия снова нанесла массированный удар по Украине, применив дроны и ракеты, в частности по Киеву.

В результате обстрела были повреждены пути и кабели на открытом участке красной ветки метро между станциями "Дарница" и "Левобережная".

По оценкам специалистов, на восстановление инфраструктуры должно было уйти около суток, поэтому планировалось восстановить движение на следующий день.

Однако позже в тот же вечер сообщили, что движение поездов на красной линии метро удалось восстановить раньше, чем ожидалось.

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